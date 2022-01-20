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Недвижимость

Томенко распорядился пересчитать стоимость выданных «сиротских» сертификатов

В Алтайском крае пересмотрели стоимость начисления средств на жилищные сертификаты для детей-сирот. Подавшие заявку в 2022 году получат больше. Губернатор Виктор Томенко распорядился пересчитать стоимость, чтобы оформившие документы в 2021 году тоже получили повышенную сумму.

Виктор Томенко и Вячеслав Франк.
Виктор Томенко и Вячеслав Франк.
пресс-служба правительства Алтайского края

Дело в том, что Минстрой РФ увеличил стоимость квадратного метра, в зависимости от которой рассчитываются сертификаты. Если в 2021 году сумма составляла 1,4 млн рублей, то в 2022 году уже чуть более 2 млн рублей.

Глава Барнаула Вячеслав Франком встретился с губернатором после избрания руководителем Барнаульской организации «Единой России».

«После конференции я провел заседание политсовета, где депутаты поставили вопрос о разнице в стоимости сертификатов. Они считают, несправедливым, что дети сироты, получившие сертификаты в конце прошлого года, могут рассчитывать на значительно меньшую сумму, чем те, кто получит их в этом году. Депутаты попросили меня обратиться к вам», — сообщил Франк главе региона.

Тот согласился, что это несправедливо и поручил исправить ситуацию не только по Барнаулу, но и в масштабах всего края, сообщили в краевом правительстве.

Губернатор уже дал поручения министерству строительства и ЖКХ и министерству финансов.

Ранее Виктор Томенко рассказал, почему алтайским сиротам не могут выделять больше жилья.

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