Томенко распорядился пересчитать стоимость выданных «сиротских» сертификатов

Дело в том, что Минстрой РФ увеличил стоимость квадратного метра, в зависимости от которой рассчитываются сертификаты. Если в 2021 году сумма составляла 1,4 млн рублей, то в 2022 году уже чуть более 2 млн рублей.
Глава Барнаула Вячеслав Франком встретился с губернатором после избрания руководителем Барнаульской организации «Единой России».
«После конференции я провел заседание политсовета, где депутаты поставили вопрос о разнице в стоимости сертификатов. Они считают, несправедливым, что дети сироты, получившие сертификаты в конце прошлого года, могут рассчитывать на значительно меньшую сумму, чем те, кто получит их в этом году. Депутаты попросили меня обратиться к вам», — сообщил Франк главе региона.
Тот согласился, что это несправедливо и поручил исправить ситуацию не только по Барнаулу, но и в масштабах всего края, сообщили в краевом правительстве.
Губернатор уже дал поручения министерству строительства и ЖКХ и министерству финансов.
Ранее Виктор Томенко рассказал, почему алтайским сиротам не могут выделять больше жилья.