Банкротом могут признать одного из крупнейших сибирских дорожников, взявшегося за Крым

Кредиторы решили обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры конкурсного производства.

Стоит отметить, что процедура наблюдения уже введена в «Сибавтобане» в июне 2019 года по иску ООО «Спецтрансстрой» из-за долга 3,2 млн рублей.

Компания более 20 лет работала на дорожно-строительном рынке Сибири — принадлежит Андрею Мороцкому, который занимает должность гендиректора.

В портфеле дорожника: строительство Бугринского моста, Северного и Восточного обходов в Новосибирске, автодорог Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, Новосибирск — Павлодар и не только.

На Чуйском тракте приступают к строительству двухуровневой развязки. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Алтай»

В 2016 году компания приступила к работе в Крыму по строительству девятикилометрового участка дороги Дубки — Левадки на обходе Симферополя. Стоимость госконтракта — 6,1 млрд рублей. Кроме того, занималась реконструкцией дорожной сети Симферополя.

Как отмечает «Тайга.инфо», именно с началом работ в Крыму связывают проблемы компании — госпроекты потребовали дополнительных затрат, привозных материалов и другие расходы.

Общая сумма государственных и муниципальных контрактов «Сибавтобана» превышала 11 млрд рублей.

«ГКУ „Служба автомобильных дорог Республики Крым“ пытается включить в реестр требований кредиторов „Сибавтобана“ около 1,2 млрд рублей. Заявление организации будет рассмотрено в мае в кассационной инстанции. В апреле 2020 года суд отказал ГКУ в отложении проведения первого собрания кредиторов „Сибавтобана“», — пишет «Коммерсант».

Напомним, ранее ФАС разбиралась в результатах многомиллионного тендера по ремонту Чуйского тракта. Победителем тендера стал «Сибавтобан», который до июля 2016 года принадлежал АО «Сибмост», а после — Мороцкому. Другие претенденты пожаловались на единственного участника аукциона.