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Жизнь

Бывшие работники «Сибмоста» обратились к Путину из-за невыплаты зарплат

Уволенные сотрудники «Сибмоста» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они жалуются на невыплаты зарплат в течении четырех месяцев.

Обращение уволенных работников "Сибмоста"
Обращение уволенных работников "Сибмоста"
Скриншот видео

«Сибмост» обанкротился в мае 2020 года с долгом перед кредиторами в сумме около 8 млрд рублей.

«Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов», — цитирует авторов обращения sibnet.ru.

По их данным, на конец декабря долг компании перед 750 уволенными сотрудниками составлял около 90 млн рублей, а на счетах компании находилось около 400 млн.

Следователи начали проверку.

Известно, что «Сибмост» уволил 1026 работников с 15 сентября 2020 года в связи с предстоящей процедурой банкротства.

Из общего числа работников 434 человека — жители Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев.

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