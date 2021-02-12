Бывшие работники «Сибмоста» обратились к Путину из-за невыплаты зарплат

«Сибмост» обанкротился в мае 2020 года с долгом перед кредиторами в сумме около 8 млрд рублей.
«Нас уволили, не выплатив ни копейки. При этом компания продолжала выполнять работы по двум действующим контрактам и получать денежные средства. Мы тоже до увольнения принимали участие в строительстве этих объектов», — цитирует авторов обращения sibnet.ru.
По их данным, на конец декабря долг компании перед 750 уволенными сотрудниками составлял около 90 млн рублей, а на счетах компании находилось около 400 млн.
Следователи начали проверку.
Известно, что «Сибмост» уволил 1026 работников с 15 сентября 2020 года в связи с предстоящей процедурой банкротства.
Из общего числа работников 434 человека — жители Новосибирской области, остальные — жители Алтайского и Красноярского краев.