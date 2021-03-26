В Барнауле выставили на торги 28 зданий и сооружений знаменитого завода и здание Дворца культуры

Конкурсный управляющий обанкротившегося акционерного общества «Алтайский моторный завод» выставил на торги его здания, сооружения и Дворец культуры, расположенный в Барнауле. Но производство двигателей на этой площадке, которыми когда-то славился моторный, еще живо — им занимается небольшое ООО, арендующее площади у банкрота.

Два крупных лота

Акционерное общество «Алтайский моторный завод» признано банкротом весной 2019 года, и это третье банкротство на этой площадке.

На торги выставили два крупных лота. В первом — имущество завода в Барнауле на пр. Космонавтов, 8. Его начальная цена 483,6 млн рублей.

В лот входит 28 объектов недвижимости — здания разной площади и разного назначения (нежилые площадью около 8 тыс. кв. метров, столовая и административно-бытовой корпус), электрические, канализационные, водопроводные сети и теплотрасса, ограждение, дороги, железнодорожные пути, артезианские скважины, перекачивающая станция.

Второй лот — Дворец культуры на ул. Германа Титова, д. 50а общей площадью 8,2 тыс. кв. метров. Его начальная цена — 154,2 млн рублей. Здание крупное — в нем семь этажей и довольно вместительный зал (на 1 тыс. человек).

Дворец культуры моторостроителей. wikimapia.org

Надо сказать, что владельцы завода пытались избавиться от этого актива еще четыре года назад, когда ДК предложили купить городу или краю.

Губернатор того периода Александр Карлин к идее отнесся положительно, тем более, что владельцы готовы были на рассрочку. Но дальше разговоров дело так и не пошло.

Заявки на торги принимают до 31 марта, торги состоятся 5 апреля, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим Игорем Протасовым в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Прогнозируется рост производства

Сейчас же на этой площадке производством двигателей занимается небольшое ООО «Алтайский моторостроительный завод» — ему переданы в аренду необходимые в технологическом процессе площади.

В минпромэнерго края altapress.ru сообщили: работает оно в стабильном режиме, восстановлены связи с поставщиками комплектующих. В 2020 году здесь изготовили 295 двигателей. Предварительный прогноз на 2021 год — 487 двигателей.

ДК Моторостроителей. altapress.ru

По информации ведомства, в прошлом году предприятию оказана поддержка на 5,6 млн рублей на сохранение занятости. Правительство края и Союз промышленников Алтая ищут потенциальных инвесторов.

По данным издания «Толк», в 2020 году интерес к ним проявили китайцы из компании «Гуанси Ючай Машинери». Но о результатах их переговоров с руководством предприятия не сообщалось. На тот момент на «АМЗ» (ООО) работало около 200 человек.

Четвертая попытка

«Алтайский моторный завод», выпускавший дизельные двигатели для сельскохозяйственной и дорожной техники Советского Союза, был один из самых крупных в Барнауле промпредприятий. За первые 40 лет работы завод выпустил 3 млн дизелей.

До начала 1990-х в нем работало почти 20 тыс. человек, производство составляло несколько десятков тысяч двигателей в год.

Алтайский моторный завод. realtai.ru

В 1990-х завод приватизировался — на его базе создали АО «Алтайдизель». Завод пытался выжить, в частности, за счет разработки и выпуска новых моделей — например, двигателя к автобусу «Икарус», дизель-генераторных установок для нефтяников, газовиков и связистов и других.

Но в конце концов кредиторы сочли за лучшее продать имущественный комплекс — это сделали в 2003 году. Через посредника завод перешел другому акционерному обществу — ПО «Алтайский моторный завод».

Покупатель заплатил за завод тогда 53,5 млн рублей (7% от балансовой стоимости, по данным арбитражного суда), сделку пытались оспорить — считали сумму заниженной. Но безуспешно.

К тому же стало понятно, что новое предприятие сможет начать жизнь с чистого листа: ведь все долги оставили на «Алтайдизеле», который вскоре признали банкротом — и это было первое банкротство юрлица на этой площадке.

На «Алтайском моторном заводе». Анна Зайкова

В новое юрлицо перешли работать 5 тыс. человек — столько к тому времени осталось на заводе. А в 2006 году предприятие вошло в концерн «Тракторные заводы».

Но новый собственник, как утверждал много лет спустя глава минпромэнерго края Вячеслав Химочка, «в первые же годы показал свою неэффективность».

«Было проведено «дробление» площадки (вывезен на другие заводы концерна ряд производств — литейное, металлообработка), финансовые средства постоянно выводились из оборота завода. Подобная политика приводила к поэтапной потере рынков сбыта, ежегодному ухудшению финансово-экономического положения, деградации производств, — рассказывал министр.

В итоге обанкротилось и ПО «АМЗ». В 2012 году на его базе путем замещения активов создали еще одно, уже третье по счету, акционерное общество.

Однако история вновь повторилась: это юрлицо тоже обросло долгами. Заявку о его несостоятельности подала ФНС из-за задолженности по налогам — около 255 млн рублей. В 2019 году суд признал его банкротом и ввел конкурсное производство.

Губернатор края Виктор Томенко назвал моторный завод «определенным символом алтайской промышленности» и сказал, что краевые власти попытаются помочь его сохранить.

На Алтайском моторном заводе. Николай Зайков

ООО «Алтайский моторостроительный завод» был зарегистрирован в июле 2019 года, к осени в него перешли сотрудники «акционерки». По сути это четвертая попытка возродить здесь производство.

Основной учредитель ООО — машиностроительно-индустриальная группа концерн «Тракторные заводы», указано в ЕГРЮЛ. Его учредитель в свою очередь — акционерное общество с таким же названием, зарегистрированное в офшоре.