В Барнауле ДК, купленный в июле, вновь продают, но с припиской: «Зона подойдет под жилье»

Здание Дворца культуры моторостроителей в Барнауле, купленное на торгах у обанкротившегося «Алтайского моторного завода», вновь выставили на продажу. Но дороже. Продавец, разместивший объявление на Avito, утверждает, что на участке под ДК можно строить жилой комплекс.

Барнаульский ДК моторщиков, принадлежавший моторному заводу, купил на торгах по банкротству предприниматель Антон Переверзев. За объект он заплатил 50,3 млн рублей, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим 27 июля.

Однако объявление о продаже ДК вновь появилось на Avito. Продавец запросил за объект 123 млн рублей. В объявлении указано, что зона подходит под жилье, «можно менять назначение и строить жилой комплекс».

Продавец также сообщает, что здание подойдет под любую офисную или торговую деятельность. Частично оно уже сдано в аренду, договора краткосрочные.

ДК Моторостроителей. altapress.ru

Большой земельный участок — 3,74 гектара — подойдет под парковку для клиентов либо для увеличения площади застройки. Также, возможна сдача объекта в аренду целиком или частями, указывает автор объевления.

На торгах по банкротству здание ДК пытались продать с марта 2021 года. Стартовая цена составляла 154 млн, затем она снизилась до 138 млн. Однако сумма не заинтересовала никого, и только после снижения цены до 50,3 млн рублей его приобрел предприниматель.