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Недвижимость

Не в 10 раз дешевле. «Моторщики» продали бизнесмену, скупающему недвижимость в Барнауле

Барнаульский предприниматель Антон Переверзев купил на торгах здание ДК «Моторостроителей», которое, как предполагалось, могли продать в десять раз дешевле, сообщает «Коммерсант».

Дворец культуры моторостроителей.
Дворец культуры моторостроителей.
wikimapia.org

«Моторщики» принадлежали обанкротившемуся Алтайскому моторному заводу. В марте 2021 года на торги выставили здания, сооружения и сам ДК.

«Алтайский предприниматель Антон Переверзев купил на торгах за 50,3 млн рублей здание Дворца культуры в Барнауле, принадлежавшее ранее заводу», — отмечает издание.

Напомним, изначально «Моторщики» решили продать за 154,2 млн рублей — такая цена была в марте.

В апреле конкурсный управляющий объявил новую процедуру, в результате стоимость ДК упала до 138,8 млн рублей.

ДК Моторостроителей.
ДК Моторостроителей.
altapress.ru

Позже стало известно, что процедуру продажи разбили на периоды, по истечению которых цена серьезно понижается.

«В определенный момент времени ДК будет стоить 100 млн, затем 70 млн, 50 млн рублей и т.д. На финальном этапе цена вовсе упадет до 13,9 млн, то есть почти в 10 раз», — сообщали ранее.

Судя по всему, до самого низа цена не упала и ДК продали барнаульскому бизнесмену на отсечке в 50 млн рублей.

Напомним, в апреле Переверзев купил в Барнауле магазин с «Магнитом» и развлекательный центр. А в мае хотел приобрести особняк «Русский чай».

Кстати, Переверзев претендовал и на Алтайский моторный завод, но предприятие за 150 млн рублей продали московскому холдингу с кипрскими корнями.

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