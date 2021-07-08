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Недвижимость

В 10 раз дешевле. ДК «Моторостроителей» вновь выставили на торги в Барнауле

Имущество обанкротившегося моторного завода в Алтайском крае вновь выставили на торги. Среди лотов ДК «Моторостроителей», который могут пустить с молотка всего за 13,9 млн рублей — почти в 10 раз ниже первоначальной цены.

Дворец культуры моторостроителей.
Дворец культуры моторостроителей.
wikimapia.org

Как ранее разбирался altapress.ru, в марте «Моторщики» продавали за 154,2 млн рублей.

В апреле конкурсный управляющий объявил новую процедуру, и цена ДК упала до 138,8 млн рублей, узнал портал «Недвижимость Алтая».

В мае на аукцион вновь не заявились покупатели. В июне начался прием новых заявок.

Стоимость лотов осталась неизменной, но сама процедура была разбита на пятидневные периоды, по истечению которых цена серьезно понижается.

«Таким образом, в определенный момент времени ДК будет стоить 100 млн, затем 70 млн, 50 млн рублей и т.д. На финальном этапе цена вовсе упадет до 13,9 млн, то есть почти в 10 раз», — указывает источник.

Не исключено, что «Моторщики» и другое имущество завода наконец найдут своего покупателя.

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