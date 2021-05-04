Многострадальный исторический особняк «Русский чай» в Барнауле обрел нового собственника

Барнаульский исторический особняк Дом купца Шадрина, в котором много лет располагался ресторан «Русский чай», выкупила на торгах малоизвестная фирма УК «Труд и природа Алтая», зарегистрированная на Речном вокзале. С ней уже заключен договор купли-продажи.

Четыре заявки

Двухэтажный исторический особняк площадью 825 кв. метров (с участком в 1 тыс. кв. метров на пр. Красноармейском, 8) принадлежал фирме «Русский чай» и был заложен в «Алтайкапиталбанке», на аукцион его выставили приставы.

Начальная цена здания с участком составляла в 11,84 млн рублей, торги были конкурентными.

В целом поступило четыре заявки, но одну из них (поданную Павлом Струковым) отклонили, так как в документах, поданных на аукцион, отсутствует декларация о соответствии требованиям.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Победила «Труд и природа»

В итоге участвовали в аукционе трое: строительная компания «Селф» Нодара Шонии, УК «Труд и природа Алтая» и физлицо Антон Переверзев. УК «Труд и природа Алтая» предложила наибольшую цену — 15,629 млн рублей. Переверзев был вторым с предложением 15,5 млн.

Победителем признана фирма с замысловатым названием «УК «Труд и природа Алтая». Согласно сведениям сайта torgi.gov.ru, 19 апреля с ней заключен договор купли-продажи.

Но перед этим Павел Струков подал жалобу в УФАС на действия организатора торгов («фирма «ГеоТехПроект»). Он полагал, что не был допущен к аукциону необоснованно.

Но антимонопольщики нарушений не усмотрели. Про Струкова известно, что он стал покупателем 100% долей в трех компаниях, которые принадлежал Анатолию Олейнику, бывшему учредителю «Русского чая». Сегодня владельцем 100% «Русского чая» является Лариса Олейник.

Аукцион. Pixabay.com

Что известно о покупателе

О фирме УК «Труд и природа Алтая» известно мало. Директор и учредитель УК «Труд и природа Алтая» — Юрий Рамзайцев, ее основной вид деятельности — рестораны, услуги по доставке продуктов питания.

Согласно данным ряда судебных процессов, фирма зарегистрирована на Речном вокзале — на площади Баварина, 8, и является арендатором ряда помещений, которые сдает в субаренду.

Напомним, собственником Речного вокзала накануне 2021 года стала строительная компания «Селф».

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Что будет со зданием

Надо сказать, что до проведения торгов один из представителей семьи собственников здания Станислав Олейник заверил altapress.ru: надо лишь пережить тяжелые времена, связанные с пандемией, и можно будет продолжить реставрацию исторического памятника.

Но уже в конце 2020 года его выставили на торги. Но в первый раз желающих его купить не нашлось, эти торги — повторные.

Так или иначе — в Алтайохранкультуре утверждали, что Дом Шадрина находится под контролем, за его судьбой пристально следят. Позже представитель ведомства подтвердил телеканалу «Вести22»: кто бы его ни купил — у нового собственника сохранится обременение, которое зарегистрировано в управлении Росреестра.

Здание не пострадает от смены собственника, заверяли чиновники. Они также сообщили, что объект законсервирован и находится под охраной.