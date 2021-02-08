Нужен центр притяжения. Нодар Шония рассказал о застройке речного вокзала в Барнауле, художественном музее и «Локомотиве»

В прошлом году строительная компания «Селф» выкупила у кузбасского «Талтека» бывший речной вокзал и участок земли площадью 17,9 тыс. кв. м (1,8 га) под ним. На рынке поговаривают, что сумма сделки составила более 500 млн рублей. Барнаульские общественники, как водится, сразу взбудоражились. Одни выступили против сноса здания речвокзала, другие испугались , что будет перекрыт доступ к набережной. Но есть и третьи, кого интересует, что планируется в знаковом месте — жилая высотка или комплекс административных зданий? За ответом altapress.ru обратился к гендиректору «Селфа» Нодару Шонии.

Реновация как неизбежность

— Нодар Викторович , некоторым представителям общественности не дает покоя предстоящий снос здания речного вокзала и застройка территории под ним. Место это действительно очень важное , фактически — историческое лицо Барнаула. Какие у вас планы на этот участок?

— С одной стороны, я прекрасно понимаю, почему возник такой общественный резонанс вокруг речного вокзала. Для многих это здание имеет большое значение, связано с историей Барнаула.

Район Речного вокзала в Барнауле. Михаил Хаустов

Но нужно брать в расчет и то, что это не памятник архитектуры. Более того, строение давно находится в запустении и разваливается. Став собственником, я это прекрасно вижу.

А еще я давно заметил, что сюда почти никто не ходит. В здании полноценно работает только ресторан, а отапливать приходится половину помещений.

Автомобили в Барнауле. Вид на правый берег Оби с Нагорного парка. Анна Зайкова

— То есть , реконструкции здания речвокзала уже точно не будет?

— Реконструкция и реставрация — отдельная большая тема. Такую работу редко оценивают по достоинству, она связана со множеством трудностей. Но дело не в этом.

Реконструировать речной вокзал экономически невыгодно. Здесь подойдет только реновация, что тоже является сложным и дорогостоящим процессом. Хорошо, что кроме «Селфа» в городе есть застройщики, готовые взяться за преобразование и других районов.

Лет пять назад проектами по реновации занимался только «Селф», а сейчас подключаются и другие игроки. В частности, на участке за «Сити-центром» работают четыре девелопера, среди которых компании Владимира Отмашкина и Юрия Гатилова. И это очень хорошо. Мне кажется, таких застройщиков нужно поддерживать на всех уровнях, в том числе подключаться и общественности. Почему? Они готовы инвестировать в красивый и современный облик города.

В кабинете гендиректора строительной компании «Селф» Нодара Шонии. Анна Зайкова.

— Вы уже думали , каким примерно должен стать берег Оби в этом месте?

— Пока есть понимание, что здесь нужен объект, который не просто украсит центр, а будет востребован горожанами, станет центром притяжения. В любом случае это будет что-то новое и современное, способное преобразить город, а иначе как он будет развиваться?

Разве хорошо, когда на въезде в краевую столицу гостей встречает разваливающееся нефункциональное строение? Как бы банально это ни звучало, нужно идти в ногу со временем, применять новые подходы, концепции и технологии.

Любой крупный город рано или поздно сталкивается с преобразованиями, и это неизбежный процесс. Посмотрите на Новосибирск. За последнее время там появилось много интересных зданий. Они украшают город, делают его современным и привлекательным, в том числе для инвесторов.

«Это не моя прихоть»

Нодар Шония. Анна Зайкова.

— Тогда откройте секрет , что вы планируете построить — жилой комплекс или административные здания?

— На данный момент мы не готовы говорить о самом проекте. Будет ли это жилье или административные здания? Мы пока сами не ответили на этот вопрос. Вероятнее всего, здесь встанет многофункциональный комплекс, сочетающий жилое направление и социальную инфраструктуру. Его назначение мы определим только после маркетингового исследования.

Прежде чем вкладывать многомиллионные инвестиции, мы должны учесть мнение специалистов (архитекторов, проектировщиков, экологов и т. д.), горожан, оценить рынок, покупательскую способность населения. Только услышав точку зрения каждой из сторон, можно принимать какие-то принципиальные решения.

Но какую бы концепцию мы ни выбрали, в конечном итоге она не будет прихотью лично Нодара Шонии. «Селф» построит объекты, которые нужны Барнаулу и горожанам.

Проект 2015 года с закрытого конкурса , организованного прошлыми владельцами здания речного вокзала. Анна Зайкова.

— У вас уже есть примерное представление , каким может быть этот запрос?

— Думаю, это что-то красивое, необычное и многофункциональное, способное претендовать на статус визитной карточки Барнаула.

Это должен быть удобный комплекс, визуально не отрезающий центр города от реки. Мы рассматривали проекты 2017 года с закрытого конкурса, организованного прошлыми владельцами здания речного вокзала. Там есть иллюстрация огромных многоэтажек, выстроенных в сплошную стену. При всех плюсах этот вариант не подошел — слишком громоздкий.

В то же время очень понравился проект зданий в виде башен. Будущий комплекс должен быть наполнен, поэтому перед нами стоит непростая задача. Для ее решения необходимо детальное изучение рынка и общественного мнения.

В кабинете гендиректора строительной компании «Селф» Нодара Шонии. Анна Зайкова.

Набережная не будет закрыта

— Многие горожане против какой бы то ни было стройки на месте речного вокзала. Как вы к этому относитесь?

— С пониманием. Большинство барнаульцев опасается, что будет закрыта набережная. Могу заверить, что этого точно не произойдет. Она останется доступной для всех желающих.

Мы не планировали отрезать жителей от реки, даже при наличии оборудованной набережной справа от нового моста. Скажу больше: мы хотим преобразить это пространство, благоустроить его так, чтобы здесь стало приятнее проводить время. Такой подход предполагает не только мощеные дорожки, красивые перила, освещение, но и зеленые насаждения, скамейки и прочее.

В Барнауле напротив речного вокзала Обь очистилась ото льда. 31 марта , 2014 год. Анна Зайкова

— У ваших противников и критиков есть свои предложения. В частности , возвести административное здание с речным портом , кафе , магазинами , офисами и гостиницей. Как вы относитесь к такой идее?

— Среди комментаторов редко встретишь профессионалов в области градостроения, но их мнение тоже ценно.

С другой стороны, как, не будучи архитектором, проектировщиком, застройщиком, или, в конце концов, экономистом, можно с такой уверенностью рассуждать о строительстве? Я всю жизнь этим занимаюсь, но до сих пор не могу решить, что было бы лучше возвести на берегу Оби.

Вид с нового моста

Нагорный парк. Барнаул. Арина Желябовская.

— Эксперты отмечают , что свойства грунта позволяют построить на месте речного вокзала очень высокие здания , от 22 этажей и выше. Не закроют ли они мост?

— Нам не раз это ставили в укор. Но, во-первых, при всем желании мы не сможем закрыть весь обзор на реку и мост. Во-вторых, кто каждый день будет любоваться на него из окна квартиры? Хотя, это личное дело каждого.

На мой взгляд, гораздо важнее подумать: а что будут видеть сами горожане и гости Барнаула? Какое мнение о городе будет складываться у приезжих, когда они увидят разваливающееся строение и три высотки по соседству?

Конечно, слева очень красивый вид — парк Нагорный и буквы «Барнаул», ночью они расцвечены огнями, но справа-то пока картина печальная. Если там встанет интересный, красивый комплекс зданий, которому нет аналогов ни в Сибири, ни в России, то это уже точно привлечет внимание, обязательно запомнится. Ведь так и укрепляются бренды.

Обь у речного вокзала Барнаула. 1 июня 2014 года. Анна Зайкова

— Зеленые зоны — больная тема для Барнаула. Вы уже думали , какими они могут быть в новом комплексе?

— Для полноценной и комфортной жизни человеку нужно быть ближе к природе. Поэтому в проекте точно будет много зелени, в том числе на набережной. Мы максимально сохраним уже существующие насаждения и высадим дополнительные.

Что будет с другими проектами «Селфа»

Рендеры ЖК «Локомотив». facebook.com/aleksandr.dering

— «Селф» строит ЖК «Локомотив» на месте одноименного стадиона. Предполагалось , что знаковый объект будет снесен , но останется фасадная часть стены , признанная памятником архитектуры. Но мы видим , что и ее уже нет.

— Под пристальным вниманием администрации Барнаула и охранкультуры мы соблюли все нормы и правила. Действительно было полностью снесено аварийное здание стадиона. Но в новый ЖК войдет реконструированная, то есть точная копия, части фасада. Ее построят с нуля.

Проект реконструкции художественного музея. dering.ru

— А как обстоят дела с Художественным музеем?

— Многие говорят о нем, как о долгострое, но это не вина «Селфа». Мы его забрали из консервации. Как это часто бывает, в процессе возникла масса сложностей — устаревший проект, старые инженерные сети, прошлые недоработки и т. д. Нам пришлось многое переделывать на ходу, уже в процессе строительства.

Как итог — срок сдачи пока отодвигается. И здесь нет вины администрации или строителей. Ситуация такова, что реконструкция или реставрация всегда осложняются проблемами, плодящимися в геометрической прогрессии в процессе текущих работ.

В то же время, на этом объекте, не смотря ни на что, львиная доля строительства завершена. В прошлом году мы отыграли второй контракт для оборудования здания внутренними инженерными сетями, без которых дальше двигаться нельзя. Будем работать. Срок завершения запланирован на 2022 год.

Что тормозит развитие города

Нодар Шония. Анна Зайкова.

— В прошлом году началась корректировка существующего генерального плана Барнаула. Какие предложения хотели бы внести лично вы?

— Если не погружаться глубоко в эту сложную тему, могу сказать, что в современных условиях работа с генпланом должна быть упрощена. Этот документ нельзя принимать один раз на 20 лет. Мир настолько динамично меняется, что независимо от желания приходится это учитывать. Строительство — не исключение.

Также не стоит забывать о человеческом факторе. Генеральный план составляют люди, а им свойственно ошибаться. Так, из-за неточно проложенной красной линии могут страдать добросовестные собственники недвижимости, которые вынуждены потом решать сложившуюся проблему только через суд.

Поэтому я предлагаю сделать генеральный план Барнаула более гибким, чтобы туда можно было оперативно вносить коррективы в режиме реального времени, а не ждать формирования следующего.

Дом «Под шпилем». Анна Зайкова

— Вы инвестируете в новый проект сотни миллионов рублей , хотя могли бы это сделать в более привлекательном месте. Назовите сильные и слабые стороны Барнаула.

— Я могу судить только о строительной отрасли. Сильная сторона города в застройщиках. Благодаря поддержке власти на разных уровнях они смогли в сложной обстановке сохранить себя и найти резерв для дальнейшего развития.

Слабая сторона — общая для всей страны. Речь идет о нормативной базе — подходы к проектам застройки, ценообразование, сложная схема надзора, медленное решение земельных вопросов, статичный генплан и т. д. О катастрофе говорить рано, но со временем этот фактор может стать настоящим тормозом для развития отрасли.

В кабинете гендиректора строительной компании «Селф» Нодара Шонии. Анна Зайкова.

О чем еще рассказал Нодар Шония

Об ожиданиях и опасениях в 2021 году — Риски есть всегда и везде. Над нами сейчас навис один из наиболее серьезных — повышение цен на стройматериалы. Данный процесс сложно спрогнозировать, но он может поставить под удар всю отрасль. В частности, когда люди выкупают «на корню» квартиры в строящемся объекте, они не обязаны покрывать дополнительные расходы застройщика, приходится как-то выкручиваться. Что касается ожиданий… Нашу отрасль хорошо поддержала льготная программа ипотечного кредитования, запущенная весной прошлого года. Ее дальнейшее продление на 2022−2023 и последующие годы стало бы большим подспорьем как для покупателей, так и для застройщиков. О достижениях «Селфа» — Единовременно группа компаний «Селф» строит порядка 180 тыс. кв. м. В этом году мы хотим довести показатель до 250 тыс. кв. м. По вводу в эксплуатацию пока сложно что-то сказать без анализа документов, могу только примерно предположить, что планируется сдать не менее 70 тыс. кв. м. О том , где еще работает «Селф»? — В Сочи и Москве. На Черноморском побережье мы проектируем парк-отель на 740 номеров. Начать строительство планируется во втором квартале этого года. «Селф» будет работать с международными брендами Mercure и Adagio французского гостиничного оператора Accor. Уже заключены соответствующие договоры. О проектном финансировании и счетах-эскроу — Введение проектного финансирования и счетов эскроу хорошо повлияло на работу «Селфа». Минусы, если искать, есть везде. Но есть и немало плюсов. В частности, дополнительная проверка проекта перед строительством. Если банк его принял, значит, ошибок точно нет. А еще это стабильность финансирования, даже в случае снижения покупательской способности населения. Важно, что при любом стечении обстоятельств защищены интересы населения, ведь никому не нужны недовольные дольщики.

Специальный вопрос

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

— Повлияет ли на рынок недвижимости «перегретый» спрос 2020-го?

— Не думаю, что это значительно отразиться на продажах и строительстве в этом году. Даже если часть квартир была куплена так называемыми инвесторами, то они вряд ли будут ее быстро выставлять обратно на продажу. Чаще всего жилье покупается, чтобы его сдавать в аренду. Ситуация прошлого года, конечно, повлияет на рынок, но не существенно.