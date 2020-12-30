Новогодний подарок для «Селфа». Крупный барнаульский застройщик купил здание Речного вокзала и землю под ним

Строительная компания «Селф», руководителем которой является Нодар Шония, приобрела здание Речного вокзала и землю под ним. Источники altapress.ru, знакомые с ситуацией подтвердили факт большой покупки. Более подробную информацию в компании не раскрывают.

Что в подарочной коробке?

По данным публичной карты, участок земли под зданием Речного вокзала составляют 17,9 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость доходит до 90 млн рублей.

Земля в этом месте открывает широкие возможности для застройщика. Здесь можно возвести жилой комплекс более девяти этажей, гостиничный комплекс, образовательные учреждения, объекты розничной торговли, выставочные залы, галереи, спортивные здания, ЗАГСы и т. д.

Вид на Барнаул. Речной вокзал. Михаил Хаустов

Учитывая, что с землей под комплексную застройку в городе не все гладко, а эксперты утверждают, что ее хватит всего на три-четыре года освоения, «Селф» сделал себе настоящий подарок — перспективный надел в центре Барнаула.

В любом случае, в таком знаковом месте должны появиться необычные объекты, ведь именно с них гости Барнаула знакомятся с городом, только въезжая в него по Новому мосту.

Проект застройки Речного вокзала в Барнауле. m-art22.ru/

Полет фантазии для архитекторов

Об этом говорят уже не первый год. В 2014 году в городе активно обсуждалась судьбы здания Речного вокзала. Уже тогда всерьез заговорили о сносе объекта и возведении на его месте жилой высотки или любого другого здания.

В этом же году на тот момент собственники Речного вокзала и прилегающей к нему территории объявили закрытый конкурс архитектурных проектов предполагаемой застройки знакового места Барнаула.

Проект реконструкции Речного вокзала. Д-9

Один из них до сих пор удивляет свежестью мысли и концептуальностью. Altapress.ru уже писал о проекте творческой мастерской «Д-9», предложившей построить вместо устаревшего здания Речного вокзала провокационный многофункциональный комплекс, своей архитектурой напоминающий горы.

Архитекторы поставили перед собой амбициозную цель — обратить внимание на значимость места, которое требует особого подхода к проектированию. К тому же, несмотря на весьма потрепанный вид, Речной вокзал до сих пор остается символом города. Зимой здесь гуляют жители Барнаула и гости краевой столицы, весной сюда приходят целыми семьями, чтобы понаблюдать за ледоходом, а летом отсюда отходят прогулочные и рейсовые пароходы. Таким образом, Речной до сих пор был точкой притяжения.

Проект реконструкции Речного вокзала. Д-9

Возвращаясь к проекту, добавим, что один из архитекторов, работавших над ним в составе творческой мастерской «Д-9» Максим Максименко, отметил важность данного места для формирования бренда не только Барнаула, но и всего Алтайского края.

Максим Максименко,

архитектор:

У приезжающих туристов или просто гостей города Алтай стойко ассоциируется с горами. До сих пор есть те, кто думает, что Алтайский край и Республика Алтай — это один регион. Прилетая в Барнаул, они ждут, что, выйдя из самолета, тут же увидят вокруг горы. Потом оказывается, что до них ехать еще 400 километров. Поэтому нам показалось логичным, что в столице Алтайского края наконец-то появятся горные вершины.

Проект застройки Речного вокзала в Барнауле. m-art22.ru/

Кстати, барнаульцы уже в этом году высказались по поводу предполагаемой застройки. Отзывы, оставленные на страничке altapress.ru в Instagram, были не лестными. Большинство комментаторов были против жилой застройки территории. Люди высказали опасение, что любимое место (прибрежная зона) будет закрыто для посещения и станет доступно только избранным.

Будет ли достойная замена?

Строительная компания «Селф» возвела такие жилые комплексы, как «Столичный», «Маяковский», «Акварель», «Малахит». На данный момент она задействована в амбициозном проекте по строительству многоэтажки на месте бывшего стадиона «Локомотив».

ЖК «Столичный». «Циан».

Архитектурные проекты, которые реализует девелопер, отличаются монументальностью и интересными формами. Есть надежда, что на месте устаревшего здания — представителя советского модернизма — вырастет объект, способный стать достойным дополнением к визитной карточке краевой столицы.

Пока же в компании не спешат раскрывать главную интригу уходящего года. О том, что же появится на берегу Оби станет известно только после новогодних каникул.