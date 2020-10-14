«Следующий вариант, пожалуйста»: барнаульцы оценили проект реновации Речного вокзала

Жители Барнаула переживают, что Речной вокзал после реновации может стать частной зоной отдыха, а футуристические небоскребы закроют весь вид и будут смотреться некрасиво. Altapress.ru попросил читателей оценить один из возможных вариантов преображения любимого места многих горожан.

Большинству оставивших отзывы о проекте, который разработала мастерская архитектора М.И. Шмидта, такой вариант не понравился.

Некоторые посчитали задумку «отвратительной» и стали беспокоиться, что Речной у барнаульцев попросту «отберут», а прибрежная зона станет частной.

Из комментариев:

Остальным горожанам и гостям города, так понимаю, уже там не прогуляться? В Барнауле и так, собственно говоря, некуда сходить.

Это место общее, для всех жителей края и гостей. Здесь встречают рассветы и закаты, наблюдают ледоход, ледостав, авиашоу, совершают водные экскурсии по Оби. После строительства жилого комплекса оно станет доступно лишь жильцам этого дома. Разве справедливо?

День России в Барнауле. Речной вокзал , 12 июня 2017 года. Ирина Пергаева

Как всегда, своего почти ничего. В Новосибе тоже колесо на территории речного, но там нет домов и жильцов, которые однозначно закроют доступ к речке. У соседней области отличная ОБЩЕСТВЕННАЯ зона отдыха планируется, а у нас, получается, планируют отличную ЧАСТНУЮ зону отдыха?

Из каждого сантиметра застройщики выжимают выгоду и больше ничего. Нам не нужен жилой комплекс на Речном вокзале! Нам нужен Речной вокзал! Наш вокзал с исторической мозаикой! Сохраните хоть что-то в нашем городе!

Фреска на Речном вокзале в Барнауле. altapress.ru

Можно украсить территорию Речного вокзала, колесо обозрения, беседки, фонтанчики очень красиво, но сохраните Речной вокзал.

Подавляющее большинство комментаторов высказались именно против жилых высоток, но оценили наличие в проекте колеса обозрения. Только его лучше, по мнению жителей, установить в Нагорном парке (в 2017 году такой вариант даже рассматривал совет по реализации проекта туркластера).

Из комментариев:

Беседки над водой оставить однозначно, зеленые зоны — отлично, кафе — отлично, велодорожки — отлично, многоуровневые конструкции — отлично. Колесо обозрения — нет, жилые дома — нет! Это вообще нужно было догадаться до такого абсурда. Следующий вариант, пожалуйста.

Проект застройки Речного вокзала в Барнауле. m-art22.ru/

Многоэтажки будут смотреться некрасиво и они будут загромождать собой весь вид, колесо обозрения вообще не понятно для чего там, если с него будет ничего не видно, да и как без Речного вокзала.

Башни и правда выглядят несуразно, а вот колесо было бы кстати.

Проект застройки Речного вокзала в Барнауле. m-art22.ru/

Тех, кому понравилась идея проектировщиков, оказалось немного.

Из комментариев:

Шикарно! Красиво! А не эта убогость, за которую здесь стрелы ломают. Никто проход к реке не закрывает. Речной вокзал — это громко называется: пристань, где пристают катера, баржи. Набережная есть. В мастерской Шмидта работают творческие люди. А против выступают те, кто всегда против всего.

А по мне так нормально, только колесо не нужно. Что касаемо вокзала, так вроде нижнюю часть строений и оставят под речной, где кассы. Да и потом много ли у нас сейчас ходит кораблей-то, там надо пару касс.

О проекте

Авторы запроектировали две жилые башни по 24 и 20 этажей, которые соединяются переходом. Нижние этажи могут приспособить под коммерческие помещения, а также для этих целей предусмотрено отдельное пятиэтажное здание из трех круглых корпусов с террасами и эко-кровлей.

В проект входит также протяженная набережная с беседками, висящими над водой, пирсами для посадки на теплоходы, фонтаном, который бьет прямо из реки, и колесом обозрения.

Принятые новые правила застройки и землепользования отнесли зону Речного вокзала к смешанной общественно-деловой, что позволяет возводить высотки до 25 этажей.

Еще в 2015 году барнаульцы обсуждали другой проект застройки Речного. Он также мало кому пришелся по душе.

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