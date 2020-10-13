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Недвижимость

Башни и колесо обозрения: стало известно о новом варианте трансформации Речного вокзала в Барнауле

Старое здание Речного вокзала в Барнауле могут заменить на жилой комплекс с колесом обозрения, пишет «Алтайский портал недвижимости». Пока это только проект, который еще находится на стадии разработки.

Проект застройки Речного вокзала в Барнауле.
Проект застройки Речного вокзала в Барнауле.
http://m-art22.ru/

Известно, что авторы запроектировали две жилые башни по 24 и 20 этажей, которые соединяются переходом.

Нижние этажи могут приспособить под коммерческие помещения, а также для этих целей предусмотрено отдельное пятиэтажное здание из трех круглых корпусов с террасами и эко-кровлей.

Проектом занимается мастерская архитектора М.И. Шмидта, на сайте которой и опубликованы изображения.

В проект входит также протяженная набережная с беседками, висящими над водой, пирсами для посадки на теплоходы, фонтаном, который бьет прямо из реки, и колесом обозрения.

Принятые новые правила застройки и землепользования отнесли зону Речного вокзала к смешанной общественно-деловой, что позволяет возводить высотки до 25 этажей.

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