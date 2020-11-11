Франк пошел ва-банк. Мэрия Барнаула решилась на изменения недавно принятого генплана города

С тех пор, как в августе 2019 года после долгих дебатов был принят действующий генеральный план краевой столицы, к нему не раз возникали претензии. Строительное сообщество, архитекторы, общественники и жители города все чаще говорили о необходимости корректировки документа. Спустя год, 23 октября 2020-го, глава администрации Вячеслав Франк подписал постановление № 1731 «О подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план городского округа города Барнаула Алтайского края», о чем сообщается на официальном сайте города.

Как говорится , «накипело»

В течение этого года страсти вокруг нового генерального плана накалялись. Смена назначения функциональных зон, разрушение зеленого каркаса, странное расположение красных линий и многое другое вызывало вопросы.

Претензии экспертов и простых наблюдателей сыпались с разных сторон. Одна из основных — генплан утратил свою актуальность. Город должен развиваться, документ же, хоть и принятый год назад, оказался не настолько гибким, чтобы позволить это.

Действующий генплан Барнаула , фрагмент. Скриншот c сайта barnaul.org

Наибольшее число вопросов к генплану поступало со стороны барнаульских застройщиков. Ситуация обострилась после завершения аукциона, на котором разыграли последний квартал под комплексную застройку (2036).

Девелоперы и архитекторы не раз отмечали, что точечное возведение жилья, конечно, отчасти спасает ситуацию, но к ней претензий не меньше, чем к самому градостроительному плану, как с точки зрения рациональности, так и с точки зрения архитектурных решений.

Стройка. Анна Зайкова , altapress.ru.

На экспертном совете по строительству, который прошел в конце октября в altapress.ru, ведущие застройщики Барнаула прямо говорили о том, что генеральный план не должен мешать развитию города, его задача — способствовать развитию округа. Но вот беда — после торгов на квартал 2036 пространства для того же жилищного строительства становится все меньше.

Виктор Четошников, руководитель инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, на экспертном совете отметил, что с учетом темпов возведения домов, земли для возведения жилья осталось на три-четыре года.

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

«За это время мы должны успеть внести изменения в генеральный план, разработать проекты планировки, определить схему инженерного, транспортного развития», — пояснил главный архитектор.

Пригодные территории есть

Вариант решения проблемы уже давно проработан застройщиками. Его на экспертном совете озвучила гендиректора ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович.

Зинаида Герасимович. Анна Зайкова.

Во-первых, нужно создать земельный банк и программу реновации застроенных территорий.

Во-вторых, включить в документ ряд крупных участков:

территорию в районе пересечения ул. Просторная и Павловского тракта ( около 1 тыс. га). В современной редакции генплана функциональное использование участка определено как сельскохозяйственное.

около 1 тыс. га). В современной редакции генплана функциональное использование участка определено как сельскохозяйственное. участок в районе пос. Пригородный ( за Барнаульским пивоваренным заводом). Здесь можно использовать около 100 га.

за Барнаульским пивоваренным заводом). Здесь можно использовать около 100 га. землю в границах улиц Промышленной и Приречной ( 37 га), на котором можно построить 279 тыс. кв. м жилья.

37 га), на котором можно построить 279 тыс. кв. м жилья. территорию на водном объекте Лесной пруд ( 70 га), на котором возможно возвести 350 тыс. кв. м. По данному земельному участку уже проведен аукцион на право заключения договора на создание искусственного земельного участка. Строительство объектов должно быть произведено до 2030 года.

Генплан медкластера на Горе. altapress.ru.

К слову, в прежнем генеральном плане 2010 года два первых участка были запланированы именно под жилую застройку, а в действующем они волшебным образом исчезли. На вопрос девелоперов: «почему?», администрация ответила, что указанные территории попадают в зону с особыми условиями использования: водоохранные, санитарно-защитные, приаэродромные и т.д. Вовлечение в оборот возможно лишь после исключения из таких зон.

Именно для решения этого вопроса строительное лобби Барнаула решило провести работу по изменению генплана.

Коттеджи и красные линии

Много копий было сломано из-за смены статуса функциональных зон. Так, до сих пор не утихают страсти вокруг участков земли на Змеиногорском тракте и ул. Кутузова, отданных под индивидуальную жилую застройку. Споры с разной степенью успеха ведутся уже в судах.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Красные линии, проведенные в свое время питерскими кадастровыми инженерами, буквально проехались по судьбам некоторых барнаульцев. Altapress.ru неоднократно рассказывал о том, что предприниматели и простые жители столкнулось с нерешаемой в правовом поле проблемой.

Ее озвучила эксперт регионального отделения ОНФ, директор компании «Земельный кадастр» Наталья Фурсова, когда выступала на круглом столе, посвященном изменениям правил землепользования и застройки.

Границы территорий общего пользования пересекли внесенные в ЕГРН частные земельные участки и постройки. Все бы ничего, но такую недвижимость нельзя узаконить по новым правилам, а значит не удастся ее продать, оформить в наследство или просто прописаться на ее территории.

Наталья Фурсова , эксперт ОНФ. Анна Зайкова.

Налицо ошибка, которую может исправить корректировка генерального плана.

Корректировка генплана

Действующий генеральный план, на который было потрачено немало бюджетных средств, довольно долго принимался, но в итоге оказался документом, который никого не устраивает.

Застройщики, архитекторы, проектировщики, экономисты и просто жители Барнаула не раз подчеркивали, что без изменений Барнаул рискует остановиться в своем развитии.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Руководитель ИСК «Союз» Владимир Отмашкин на экспертном совете подчеркнул, что в такой ситуации краевая столица рискует стать инвестиционно-непривлекательным, провинциальным городишкой.

Власти отреагировали на запросы общественности и строителей, Вячеслав Франк подписал постановление о внесении изменений в генеральный плана Барнаула.

Виды Барнаула.

Предполагается, что с момента публикации все заинтересованные стороны могут направлять в комиссию по землепользованию и застройке предложения по подготовке проекта по внесению изменений в главный градостроительный документ.

До 1 декабря 2020 года будет проходить подготовка проекта. Например, в части реконструкции аэропортового комплекса «Михайловка», внесения изменений в функциональное зонирование территории городского округа, предусматривающих строительство зданий и сооружений высотой более 75 м.

Виды Барнаула.

До 1 февраля 2021 года документ планируется дорабатывать. И не позднее, чем за три месяца до утверждения, он станет доступен общественности для обсуждения. Далее начнет работать согласительная комиссия.

Окончательное решение городская дума будет выносить уже в ноябре следующего года. Но перед этим свое мнение выскажут чиновники и разработчики.

Куда обращаться?

Как сказано на официальном сайте города, предложения могут поступать с любой стороны. Каждое из них обязательно будет рассмотрено.

Парадный вход в новое здание барнаульской мэрии

Свои идеи и замечания можно отправить обычным письмом (656015, г. Барнаул, ул. Короленко, 65) или на адрес электронной почты: archbarnaul@barnaul-adm.ru.

Кстати, предложение можно принести в администрацию лично. Оно обязательно должно быть с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке».