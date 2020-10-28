Спорткомплекс имени А. Ф. Ракшина. Как барнаульские общественники предложили решить «кутузовский вопрос»

Жильцы дома на ул. Кутузова, 16-б уже несколько месяцев бьются за участок Кировского бора, где два участка земли были выделены многодетным семьям под строительство коттеджей. Вдобавок по соседству со скандально известными участками на Кутузова, 14-б и 14-в началась подготовка к возведению 17-этажной высотки. Жители поселка Кирова встали на защиту леса и предложили нестандартный вариант: создать на деньги барнаульских предпринимателей спортивный кластер.

Многодетным везде у нас дорога

Напомним, после принятия нового градостроительного плана участки на ул. Кутузова, 14-б и 14-в были отнесены к функциональной и территориальной зонам ИЖС. Их передали многодетным семьям предпринимателя Дмитрия Беломестных и его сестры Натальи Пашининой. Два надела на территории Кировского бора, каждый по 10 соток, буквально вырвали из общего массива леса. И волшебным образом у участков сменилась категория — с «городских лесов» на «зону ИЖС».

Фрагмент публичной кадастровой карты России. pkk.rosreestr.ru.

Для подготовки участков начались вырубки леса. Это подняло вполне объяснимую волну негодования со стороны жителей поселка Кировского.

Неравнодушный барнаулец, первый командир алтайского ОМОНа Владимир Ванюшев вместе с председателем ТСЖ «Кутузовский» Татьяной Черниковой ведут неравную борьбу с несправедливыми и, по их мнению, действиями чиновников и застройщика. В защиту леса было собрано более 700 подписей.

Труды общественников не прошли даром. Иски прокуратуры начали рассматривать городской и краевой суды.

Первый командир алтайского ОМОНа Владимир Ванюшев

Последнее заседание о признании противоречащими федеральному законодательству нормативных правовых актов, а точнее о восстановлении прежних границ ленточного бора, должно было пройти 22 октября. Его отложили в связи с необходимостью совершения процессуальных действий. Следующее заседание назначили на 17 ноября.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

В случае положительного заключения границы леса будут восстановлены, а значит, сменится статус земли под ним. Застройка этой территории станет невозможна.

Факт На место семейного отдыха горожан пытались покуситься еще в 2002 году — администрация Барнаула предоставила участки под жилую застройку. Поднялась волна возмущения, и природоохранная прокуратура опротестовала эти действия. 18 лет участок леса никто не трогал. Пока в дело не вступили многодетные семьи.

Старые сосны в алтайских ленточных борах. Алексей Грибков.

Стройка многоэтажки в Кировском

В августе этого года к проблеме с коттеджами добавилась новая. На месте бывшей лыжной базы «Мотор» на ул. Кутузова начали готовить площадку в 6,1 тыс. «квадратов» для 17-этажного дома. Он разместится в непосредственной близости от лесных участков с литерами 14-б и 14-в.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Татьяна Черникова,

председатель ТСЖ «Кутузовский»:

Коттеджи и высотка будут стоять забор к забору. Как они собираются жить-то, сверху ведь будет все видно как на ладони? Еще и кладбище. А люди, которые купят здесь квартиры, увидят все это «великолепие», только когда поднимутся на верхние этажи.

Но это вряд ли волнует застройщика — индивидуального предпринимателя Виктора Сотникова. Разрешение на строительство высотки было подписано еще в декабре 2019 года председателем городского комитета по строительству и архитектуре Дмитрием Аристовым.

Силуэт Барнаула формируют высотки. Михаил Хаустов

Стратегически неправильное решение

Частники и девелоперы все глубже проникают в ленточный бор. Примерно в 300 метрах от новой стройки находится еще одна — замороженная. Здесь должен был встать гостиничный комплекс. В качестве напоминания о нем остались брошенный котлован в 6 тыс. кв. м и десятки тонн строительных материалов.

Лес и кладбище стройматериалов.

Общественники рассказали, что проблема с застройкой территорий гораздо глубже, чем кажется. Например, участок, выделенный под многоэтажку, довольно маленький и совершенно не подготовлен к возведению такого объекта.

Мало кто задумывается о том, что коммуникации могут не выдержать. Они просто не рассчитаны на такую нагрузку.

Татьяна Черникова, председатель ТСЖ «Кутузовский», вспоминает:

«Когда еще работала лыжная база „Мотор“, ее подключили к отопительной системе и водоснабжению нашего дома. И мы начали мерзнуть. Коммуникации не выдерживали. Нам с трудом удалось добиться, чтобы установили специальное оборудование и тепло на объект поставлялось не напрямую, не через нас. Представляете, что будет, когда подключат большой многоквартирный дом?»

Трубы. pixabay.com.

Спортивный кластер на деньги бизнесменов

Инициативная группа не намерена сдаваться. У нее появилось альтернативное решение. Владимир Ванюшев предлагает стратегически подойти к развитию не только Кировского бора, но и поселка в целом.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Владимир Ванюшев,

общественник:

В Барнауле построен медицинский кластер, формируется туристический. Почему бы не создать спортивно-оздоровительный? Здесь могут проходить крупнейшие спортивные мероприятия — спартакиады не только городского, но и краевого, федерального и даже международного уровня. Он может стать центром, где будут тренироваться будущие олимпийские чемпионы. Получилось же с гребным каналом, ставшим базой для подготовки к Олимпиаде.

Парк спорта в Барнауле. 2016 год. Евгения Родочинская

Ванюшев уверен, что в поселке для этого все условия: зеленая зона, готовое место под строительство спортивных объектов, близкое расположение к центру города, удобная транспортная развязка.

«Здесь просто напрашивается современный СОК. Базы ХБК и БМК, где проходили университетские спартакиады, ликвидированы. База „Динамо“ теряет свою основную функцию, а до базы „Трансмаш“ просто так не доберешься», — поясняет общественник.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

На карте хорошо видно, что рядом с участком, где планируется построить 17-этажный жилой дом, находятся различные спортивные объекты: лыжные базы АлтГТУ, АлтГПУ, бывшая лыжная база «Мотор», частный комплекс отдыха «Кутузовский», недействующая база Алтайского завода агрегатов. Плюс здесь же вырыт котлован для замороженного гостиничного комплекса.

Здание бывшей лыжной базы «Мотор». altayrealt.ru

Владимир Ванюшев,

общественник:

В первую очередь нужно заняться уже готовыми спортивными объектами. Преобразовать и осовременить университетские лыжные базы. Ведь это ненормально, когда студенты и будущие преподаватели по физподготовке занимаются в таких развалюхах. А ведь раньше здесь тренировались будущие мастера спорта. Это может взять на себя администрация города, подключив министерство спорта.

Ванюшев считает, что улучшение баз привлечет студентов, профессионально занимающихся спортом. В разы вырастет конкурс, ведь они будут бороться за место в университете с такими оснащенными базами.

АлтГПУ. Отдел по связям с общественностью АлтГПУ

Далее, отмечает общественник, нужно построить бассейн (на месте котлована) и новые спорткомплексы с самым современным оборудованием (вместо бывших баз «Мотор» и АМЗ). К этому можно подключить инвесторов.

«Хватит строить высотки. Ими запружена нагорная часть, зачем втыкать еще одну в таком уникальном месте? — недоумевает Ванюшев. — Пора подумать о будущем, в которое можно инвестировать уже сейчас. Среди крупнейших бизнесменов Барнаула немало спортсменов — Фриц, Ракшин, Косихин и многие другие. Они должны нести спорт в массы, привлекать молодежь».

Совладелец компании «Мария-Ра» Александр Ракшин выступил на «Мужском клубе» Дмитрий Лямзин

Общественник полагает, что, вложившись в собственные комплексы, бизнесмены только выиграют — будут сдавать в аренду спортивные помещения и инвентарь. При этом каждый из объектов можно назвать в честь владельца. Например: «Спортивный комплекс имени А. Ф. Ракшина».

Владимир Ванюшев,

общественник:

Александр Ракшин — один из ярчайших популяризаторов спорта и грамотный управленец. Он мог бы возглавить плеяду предпринимателей, способных вложиться в крупный проект.

Ленточный бор — зона спорта и отдыха

Что касается ленточного бора, то в его защиту есть ряд аргументов. Во-первых, это уникальный, чудом сохранившийся островок зелени в центре города, где уже проложены беговые и лыжные трассы для будущего спортивного кластера. Во-вторых, лес — это рекреационная зона для горожан и туристов. В-третьих, бор очищает городской воздух и защищает нагорную часть Барнаула от грязи, которую несет с железнодорожного полотна.

Общественник Владимир Ванюшев.

Владимир Ванюшев,

общественник:

В вагонах что только не везут — кокс, уголь, древесину и многое другое. Все, что осыпается, ветер приносит на Гору. И если бы не бор, то даже в элитных кварталах Змеиногорского тракта дышалось бы гораздо тяжелее.

Чем мы хуже Москвы, где крупные ЖК начали строить так, чтобы в середине оставался кусок зелени? — задается вопросом общественник. В Барнауле же, по его мнению, готовы вырубить все и застроить жилыми многоэтажками.

Владимир Ванюшев,

общественник:

Скоро каждое дерево будет на вес золота.

«Трасса здоровья». Altapress.ru

Общественник напоминает, что, согласно генеральному плану городского округа, к середине 2000-х Кировский должен стать одним из наиболее развитых поселков городского типа. И, по его мнению, спортивно-оздоровительный кластер подстегнет этот процесс.