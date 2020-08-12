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Недвижимость

Яблоку негде упасть: острый дефицит земли в Барнауле — вызов застройщикам?

Новость о том, что в столице Алтайского края продали последний квартал под комплексную жилую застройку, взбудоражила строительную отрасль. Свободная земля тает буквально на глазах. К тому же торги показали, что земельный ресурс неуклонно дорожает. Город старается выжать из застройщиков максимум, и теперь барнаульский ценник ничем не уступает новосибирскому. Например, квартал 2036 был продан за рекордную сумму — 548,9 млн рублей. Не все выдерживают таких встрясок. Что в такой ситуации ждет девелоперов, как теперь выжить на рынке и подорожает ли квадратный метр? Об этом и не только altapress.ru поговорил с экспертами в сфере строительства и недвижимости.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru
Краткое содержание

Александр Мишустин: «Барнаулу необходим механизм р­еновации»

Председатель правления союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края» Александр Мишустин уверен, что точечное строительство не решит жилищного вопроса в Барнауле. Использование территорий под ветхим и аварийным жильем— это единственный выход в условиях созданного дефицита земли.

— Александр Анатольевич, точечное строительство действительно не перспективно?

— Эта земля не бесконечная. К тому же в городе немало памятников архитектуры и охранных зон, поэтому нельзя строить там, где хочется. И есть вероятность, что на выкупленном участке будет запрещено ставить высотные здания. Поэтому точечная застройка — это не выход. Комплексное строительство гораздо перспективнее.

Александр Мишустин.
Александр Мишустин.
Анна Зайкова.

— Один из наших экспертов указал на существенные пробелы в юридических механизмах расселения: собственники не хотят продавать жилье или требуют явно завышенную стоимость и т. д. Каким вы видите решение?

— Барнаулу необходим механизм реновации, как в Москве, когда часть обязательств по расселению собственников ветхого и аварийного жилья берет на себя администрация города. Этот вопрос должен решаться в первую очередь на региональном уровне. Застройщики Барнаула на протяжении нескольких лет обращаются к руководству края с инициативой, но пока нас не слышат.

— Но ведь все нормы прописаны в Градостроительном кодексе РФ, в том числе развитие застроенных территорий. Каких мер со стороны администрации города не хватает девелоперам?

— В кодексе не до конца продуманы юридические механизмы расселения ветхого и аварийного жилья, а именно в части регулирования цен на участки собственников. Если на земли будет прописана предельная коммерческая цена, это убережет застройщиков от недобросовестных собственников с непомерными финансовыми амбициями. Инвесторам в таких условиях будет выгоднее работать.

Инфографика.
Инфографика.

Кроме того, к процессу реновации должен подключиться город. Если девелопера заставить взять на себя все это финансовое и юридическое бремя и в довесок обязать строить за свой счет муниципальные объекты, то эти деньги тяжким грузом лягут на квадратный метр, увеличив его стоимость. Целесообразен ли будет такой проект? А ведь нам нужно думать о том, чтобы покупатели осилили стоимость жилья, которая не должна превышать 70−80 тыс. рублей за «квадрат».

— Можете пояснить, как администрация могла бы помочь застройщикам?

— Во-первых, разделить финансовое и юридическое бремя подготовки территорий под ветхим и аварийным жильем. Почему бы городу не направлять часть средств от продажи земли на развитие застроенных территорий — переселение и снос, чтобы у девелоперов было больше гарантий в момент покупки земли? Например, деньги от продажи «золотого» квартала 2036 можно было бы направить на другой участок, реализовать его, часть суммы пустить на следующий и т. д.

Новостройки в Барнауле.
Новостройки в Барнауле.
Altapress.ru

Такой подход помог бы развить строительный рынок Барнаула и привлечь инвесторов. От этого выиграют все. У девелоперов будет земля, у строителей и смежников — заказы и рабочие места, у региона — развитая экономика. Во-вторых, нужно сформировать банки данных, где будут указаны участки, пригодные для строительства.

Если они просто нарисованы в плане, то их фактически нет. Такую землю юридически очень сложно выкупить или продать, а значит, возникнет масса сложностей с застройкой, вплоть до отказа от проекта.

Андрей Комяков: «Строительный рынок живет сегодняшним днем»

В сложившихся условиях не совсем понятно, как будет развиваться строительный рынок Барнаула. Замдиректора по коммерческим вопросам компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков считает, что в центре города свободной земли практически не осталось, уйти за Обь будет крайне дорого, а продвинуться в сторону аэропорта не удастся.

Андрей Комяков.
Андрей Комяков.
Анна Зайкова.

— Андрей Андреевич, «Строительная перспектива» уже давно заняла свою нишу и строит штучное, эксклюзивное жилье в центре. Проблема комплексной застройки вас не слишком пугает. Как же выжить остальным игрокам?

— Мы уже не раз говорили, что вопрос с дефицитом земли можно решить за счет реновации застроенных участков в центре. Так наша компания возвела жилой комплекс на территории БЛВЗ. Что касается частного сектора, то это неплохой выход для девелоперов. Но в этой области много подводных камней, которые не дают реализовывать крупные проекты квартальной застройки.

— Какие, например?

— Наиболее серьезный — это расселение частного сектора. Нередко бывают случаи, когда из шести собственников пять продают свои дома застройщику по адекватной цене, а шестой загибает нереальную стоимость или наотрез отказывается от продажи, тем самым блокируя работу на участке. Поэтому девелоперы в центре работают по принципу точечной застройки.

Новостройки.
Новостройки.
barnaul.org

Проблему могло бы решить принятие на местном уровне программы реновации, в рамках которой была бы сформирована понятная рыночная стоимость расселения. Это позволило бы государству как самостоятельно формировать участки в центре, в том числе для строительства новых социальных объектов, так и выставлять на аукцион право на расселение целых кварталов.

Для каждого из них государство могло бы устанавливать обременения: ограничение этажности, требование построить тот или иной социальный объект. Такой механизм позволил бы сделать застройку центра города более гармоничной и упорядоченной.

— Александр Мишустин отметил, что девелоперы не раз выходили с инициативой к руководству города и края. Как вы считаете, почему чиновники тянут с принятием серьезных мер?

— В первую очередь потому, что это было бы крайне непопулярным политическим решением. В Барнауле очень велика доля частного сектора. Горожане вряд ли хорошо воспримут такие изменения в законодательстве. Поэтому в ближайшее время подвижек ждать не приходится.

Инфографика.
Инфографика.

Хотя юридически выверенный механизм расселения жильцов частного сектора, ветхого и аварийного жилья стал бы настоящим прорывом в области застройки центра Барнаула. А пока рынок живет сегодняшним днем. По принципу «работаем с тем, что есть».

— Президент РФ объявил об увеличении объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год и обеспечении квартирами не менее 5 млн семей ежегодно до 2030-го. Такие заявления могут повлиять на развитие строительного рынка?

— Возможно, заявление — прелюдия к появлению некоего федерального застройщика. После принятия закона о проектном финансировании директор «Строительной перспективы» высказывал мнение, что эскроу — это первый шаг для зачистки рынка и появления одной-двух полугосударственных компаний, которые будут работать в строительной сфере.

Стройка. Новостройки Барнаула.
Стройка. Новостройки Барнаула.
Анна Зайкова.

Мы можем только предполагать, как станет выстраиваться их работа, а также как это повлияет на уже существующих игроков. Но можно сказать однозначно, что для федеральных застройщиков проблема с дефицитом земли точно стоять не будет.

Александр Деринг: «Застраивать правый берег пока невыгодно»

Облик Барнаула постоянно меняется. И дефицит земли неизбежно подстегнет этот процесс. Город должен развиваться, но его границы не резиновые. Архитектор Александр Деринг видит выход в преобразовании того, что есть. Главное, подчеркивает он, — подойти к процессу комплексно и с умом.

Александр Деринг, архитектор, руководитель мастерской &quot;Классика&quot;. Круглый стол &quot;Город в городе&quot;. Белокуриха 2019.
Александр Деринг, архитектор, руководитель мастерской «Классика». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019.
Анна Зайкова.

— Александр Федорович, в Барнауле все чаще говорят том, что новостройки портят облик столицы Алтайского края. Если центр города, да и не только, будет комплексно застраиваться, не испортится ли он еще больше?

— Облик города портится, когда бессистемно возникают высотки. От подобной практики нужно уходить как можно быстрее. Барнаул постоянно развивается, он требует реновации. И в первую очередь это касается старой части города. Но из-за большого количества памятников архитектуры и их охранных зон к процессу преобразований нужно подходить крайне аккуратно.

Если эти участки вычесть из плана застройки, то получится район, который можно не просто реновировать, а джентрифицировать, то есть заменить устаревшие микрорайоны на современную разно­этажную и высокоплотную застройку. Я имею в виду пространство от площади Советов до переулка Ядринцева и вниз к Старому базару.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

А также несколько кварталов частного сектора, расположенных в поселке Новосиликатном, южнее ТЦ «Галактика». Не менее перспективным можно считать Поток. Это довольно большая территория, где может встать не один квартал.

— Изменится ли качество архитектуры?

— Оно будет совершенно иным. Если город и девелоперы серьезно отнесутся к застройке и начнут разрабатывать объекты в комплексе, возводя жилье, вписывающееся в общий архитектурный ансамбль, с соблюдением всех нормативов, то облик города только выиграет. Барнаул станет современнее и удобнее.

А еще нужно отказаться от точечной застройки как полумеры, ведущей к порочной практике. Втыкать единичные высотки, как на улице Интернациональной, на Чехова — не выход. Будет гораздо лучше, если начнут вырастать целые кварталы — новые, с проложенными инженерными сетями и социальной инфраструктурой, включая детские сады и школы.

Инфографика.
Инфографика.

— Застройщики сходятся во мнении, что перед тем, как выставить участок под реновацию на аукцион, его необходимо подготовить. Насколько это необходимо?

— Такое требование застройщиков вполне объяснимо. Им и без того придется взять на себя большие финансовые обязательства по расселению, сносу старых зданий, строительству и т. д. Но городская власть могла бы собрать информацию, чтобы создать базу данных по участкам для реновации и разработать определенные технологии комплексной подготовки этих участков.

Это напряженная работа, которую нужно было выполнить еще вчера. Например, продумать допустимое количество квадратных метров, число жильцов, нагрузку на коммуникации (водо- и теплоснабжение, водоотведение, электросети) и т. д.

Время еще есть, главное — его не упустить. К тому же есть районы, где не получится провести типовую застройку блок-секциями. Здесь потребуется более тонкая инструментальная градостроительная настройка. Я имею в виду район между Партизанской и Интернациональной.

Новостройки.
Новостройки.
barnaul.org

— Границы Барнаула не передвинешь, это понятно. Но что, если в качестве альтернативы вернуться к идее освоить правый берег Оби?

— В первую очередь застраивать правый берег пока невыгодно. Территория там сильно обводнена. Для того чтобы что-то построить, нужно насыпать достаточно большой слой грунта, песка и прочее. Чтобы постройку не смыло, максимальный вал, по последним расчетам, должен быть высотой по меньшей мере от 8 до 11 метров.

Ирина Снитко: «Клиентам важно жить в красивом и уютном квартале»

Дефицит земли под застройку в Барнауле неизбежно отразится на рынке недвижимости, и риэлторы первыми почувствуют разницу. Директор агентства «Гравитон» Ирина Снитко небезосновательно полагает, что в скором будущем цены на квартиры в новостройках вырастут в пределах 10−15% от стоимости на сегодняшний день.

Ирина Снитко.
Ирина Снитко.
vk.com.

— Честно говоря, это самый оптимистичный прогноз. Уже сейчас понятно, что стоимость квадратного метра в новостройке в квартале 2036 будет больше средней по рынку — земля досталась «Союзу» за рекордную цену. Разумеется, она утяжелит себестоимость квартир в будущей новостройке. К тому же дефицит участков неизбежно приведет к снижению объема вводимого в эксплуатацию жилья. Как следствие — сократится предложение. Рынок недвижимости очень чутко реагирует на такие факторы. Цены неизбежно поползут вверх.

— На что риэлторы опирались, делая такой вывод?

— Во-первых, на фоне последних событий, в том числе пандемии, платежеспособность населения упала. Да, первое время мы наблюдали всплеск, но он был обусловлен тем, что люди торопились вложить накопленные средства. Сейчас такого ажиотажа нет. К тому же у барнаульцев уже нет уверенности в завтрашнем дне.

Во-вторых, с июля 2019 года на строительном рынке появился новый игрок — банки. Застройщики были вынуждены частично перейти на эскроу-счета, что тоже увеличивает стоимость квадратного метра. В-третьих, у меня остается уверенность, что цены не взлетят больше заявленного предела.

Инфографика.
Инфографика.

Со стороны государства полным ходом идет реализация приоритетного национального проекта «Жилье», а именно программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в том числе ипотека с государственной поддержкой под 6% годовых на новостройки.

Благодаря этому процентная ставка на вторичном рынке составила конкуренцию первичке и вышла на уровень 7,7% с учетом аукционных предложений, преференций от партнеров. Так мы и сделали вывод, что цены на новостройки будут расти, но в разумных пределах в силу платежеспособности населения Алтайского края.

— Ирина Игоревна, какие еще тенденции просматриваются на рынке недвижимости в 2020 году?

— Клиенты все больше покупают квартиры на вторичном рынке. Но выбирают относительно новые дома. Благо барнаульские застройщики за последние несколько лет возвели достаточно много объектов.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

— Расскажите, в каких районах чаще всего покупают квартиры в новостройках?

— По итогам 2019 года и первого полугодия 2020-го это Индустриальный и Ленинский районы. В Индустриальном, например, инфраструктура на очень высоком уровне и не уступает центру города. К тому же там собраны большие жилищные комплексы, такие как «Краски», «Лапландия», «Норд» и т. д.

— Ирина Игоревна, если начнется застройка центра, будут ли востребованы новые квартиры, учитывая их предполагаемую стоимость?

— Да, но если это будет не точечная застройка. Еще одна современная тенденция — расширение зоны комфорта наших клиентов. Покупателей уже не устраивает просто облагороженный дом, клиентам важно жить в красивом и уютном квартале с единой архитектурой и набором приоритетных опций — детская площадка, спортивные сооружения, места отдыха.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

— Как вы думаете, что может стабилизировать рынок?

— Уверенность в том, что со стороны нашего правительства будут предприняты какие-то шаги в эту сторону. В частности, поддержка программ реновации. Благодаря им Барнаул останется привлекательным для игроков строительной отрасли.

В противном случае они могут попросту покинуть рынок. Например «Жилищная инициатива» активно осваивает Новосибирск, «Союз» работает еще и в Санкт-Петербурге, а «Селф» прощупывает почву в Сочи. Там застройщики уже подготовили площадки для реализации своих амбиций.

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