Заварили покрепче. Будет ли спасен памятник деревянного зодчества Барнаула «Русский чай»

После публикации altapress.ru, в которой мы выражали опасение насчет судьбы одного из главных исторических памятников Барнаула — «Русского чая» — в редакцию обратились владельцы особняка. Они рассказали о будущем культурного объекта.

Напомним, в конце июля стало известно, что собственник памятника федерального значения Дом Шадрина (известного среди горожан как «Русский чай» на пр. Красноармейском) и арендатор земли под ним был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. Возникли резонные опасения: не сгинет ли деревянный особняк в стиле модерн, как его братья по несчастью.

«Досадное недоразумение»

Как рассказал altapress.ru Станислав Олейник, представляющий компанию «Русский чай», являющуюся собственником особняка, владельцы намерены продолжить работу по восстановлению памятника культурного наследия.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Что касается смены статуса, то это недоразумение с налоговой. Ресторан «Русский чай» уже восстановлен в Едином государственном реестре юридических лиц. И в отличие от истории с попыткой обанкротить компанию, на этот раз обошлось без судебных тяжб. Статус вернули в течение 5 дней после подачи заявления учредителем.

Дом Шадрина , позднее «Русский чай». Предоставил Александр Деринг.

Станислав Олейник,

представитель «Русского чая»:

Осталось пережить тяжелые времена, связанные с пандемией, и можно будет работать дальше. «Русский чай» не испарился, уже скоро мы продолжим свою деятельность.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

В свою очередь управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края тоже проверило статус организации и удостоверилось в том, что оно сохранило свое юридическое лицо.

«Русский чай» 30 марта 2016 года. altapress.ru

Особняк не остается на произвол судьбы

Собственник уладил все формальности, не отказался от своих обязательств в отношении Дома Шадриных и готов продолжить работы по его восстановлению. В этом altapress.ru заверил сам Станислав Олейник. Он пояснил: особняк законсервирован и ждет дальнейшей реставрации. Объект сложный, требует особого внимания и творческого подхода.

В доме купца Шадрина ( «Русский чай») началась реставрация. Александр Деринг

Станислав Олейник,

представитель «Русского чая»:

Часть запланированных работ мы надеемся провести уже в этом году. У нас готов и утвержден план дальнейших мероприятий по реставрации. Он был согласован с региональным управлением государственной охраны объектов культурного наследия.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

С подрядчиком, который будет работать на объекте, предприниматели еще не определились. В Барнауле не так много специалистов, имеющих лицензию на проведение реставрационных работ.

В реестре минкульта значится 28 организаций, имеющих право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Но далеко не все из них могут проводить строительные работы.

«Русский чай» 30 марта 2016 года. altapress.ru

Дом Шадрина будет под надзором

Порядка 3 лет назад собственник Дома Шадриных отказался от авторского надзора, который осуществлял разработчик реставрационного проекта для особняка Александр Деринг. Однако сейчас владельцы высказали намерение продолжить сотрудничество с архитектором.

Александр Деринг. Олег Богданов

Александр Деринг,

руководитель архитектурной мастерской «Классика»:

В том случае, если владельцы «Русского чая» решат возобновить работу, мы пролонгируем договор, возобновим ведение журнала авторского надзора, определим организацию, которая будет вести реставрационные работы, и начнем плановую отстройку.

Дом Шадрина , позднее «Русский чай». altai.aif.ru

Как рассказал Деринг, на объекте предстоит многое сделать. Но в первую очередь нужно провести внутри здания самые сложные работы, ведь несущие стены частично сгнили.

В Алтайохранкультуре заверили, что Дом Шадрина находится на контроле управления и за его судьбой пристально следят.

В доме купца Шадрина ( «Русский чай») началась реставрация. Александр Деринг

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему объекта и обязан содержать и использовать объект культурного наследия «в целях поддержания его в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия».

Реставрация — дело затяжное

В Барнауле осталось не так много памятников деревянного зодчества. Большинство из них находятся в плачевном состоянии. Тот факт, что Дом Шадрина законсервирован и в нем действительно была проведена часть восстановительных работ, внушает оптимизм.

В доме купца Шадрина ( «Русский чай») началась реставрация. Александр Деринг

Но сколько времени осталось у особняка? На протяжении десятилетий пытаются восстановить его первоначальный вид. Здание подновили, перекрыли крышу. Но пока оно стоит за забором, скрытое от посторонних глаз.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова пояснила, что процесс ремонтно-реставрационных работ не может быть быстрым. А исторические памятники — это уникальные объекты, требующие к себе особенного отношения и индивидуального подхода.

Дом Шадрина. «Русский чай». Предоставил Александр Деринг.

Елена Кабанова,

начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры:

Нередко во время подготовки проекта реставрации появляется много дополнительных работ, которые нужно провести на объекте. В качестве примера можно привести церковь в селе Курья, где крестили Михаила Калашникова. В процессе подготовки усиления конструкций выяснилось, что повышать несущую способность больше порога, выполненного первыми строителями, не требуется. В то же время пришлось больше отработать в другом направлении — гидроизоляции стен. В таком сложном деле как сохранение объектов деревянного зодчества, построенных более 100 лет назад, всегда что-то исключается, а что-то добавляется. Реставрация — это живой процесс, поэтому его в обязательном порядке курирует автор проекта.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Елена Кабанова особо подчеркнула, что для собственника реставрация — процесс очень дорогостоящий. Поэтому новые работы, которые время от времени всплывают, влетают им в копеечку. И до последнего момента никто не знает, сколько в итоге придется вложить в реализацию того или иного проекта.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Елена Кабанова,

начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры:

В Доме Шадрина уже проведено много работ. В частности, заменены сгнившие венцы главного фасада. Проведены первоочередные противоаварийные работы внутри здания. Частично выполнена реставрация деревянного резного декора наличников и карнизов. Пока объекту ничего не угрожает, он временно законсервирован. Особняк точно не рухнет. Собственнику нужно оценить свои финансовые возможности и решить, когда и как он будет продолжать работу, что на данном этапе следует выполнить в первоочередном порядке. Поверьте, это гораздо лучше, чем не делать ничего.

«Русский чай» на пр-те Красноармейском. Анна Зайкова.

Не попасть в список: миссия выполнима?

Большая часть памятников деревянного зодчества находятся под угрозой разрушения. Львиная доля из них — это обычные жилые дома. За ними некому приглядывать, их некому содержать. В этом плане Дому Шадриных в какой-то степени повезло.

У него есть хозяин, его успели законсервировать, уже готов проект по восстановлению. Если верить владельцу, то рано или поздно дому вернут первоначальный облик, и он вновь украсит старую часть города.

Вид на бывшую гостиницу Империал ( не сохр.) и мост через Барнаулку к Базарной площади , 1947 г. retro. moi-barnaul.ru

Но беда деревянных домов Барнаула — старых особняков, которым не меньше 100 лет, — в том, что они легко горят и гниют.

Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Анна Зайкова , altapress.ru

Столица Алтайского края уже лишилась таких уникальных памятников, как гостиница «Империал» и контора купцов Морозовых. Много вопросов вызывает судьба аптеки Крюгера. Поэтому важно, чтобы уникальное здание «Русского чая» спустя годы не пополнило этот список.