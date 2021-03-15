Не спасли. В Барнауле историческое здание «Русский чай» выставили на торги

Алтайские приставы выставили исторический памятник Барнаула «Русский чай» на торги. Здание арестовано за долги. Об этом сообщает телеграм-канал «Барнаул ФМ».

Деревянное здание принадлежало купцу Шадрину. Дом имеет статус памятника архитектуры федерального значения.

Историческому особняку установили начальную цену в 11 млн 840 тысяч рублей. Прием заявок на участие в торгах заканчивается 24 марта.

Напомним, в конце июля 2020 года стало известно, что собственник дома Шадрина и арендатор земли под ним был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц.

Станислав Олейник, представляющий компанию «Русский чай», являющуюся собственником особняка, в интервью altapress.ru заверил, что владельцы намерены продолжить работу по восстановлению памятника культурного наследия. А смену статуса объяснял недоразумением с налоговой.

Сейчас здание законсервировано. Своей реконструкции, которая должна была начаться еще в прошлом году, «Русский чай» так и не дождался.