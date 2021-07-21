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Экономика

Алтайский моторный завод продали за 150 млн рублей московскому холдингу с кипрскими корнями

Имущественный комплекс Алтайского моторного завода продали московскому ООО «Актив», входящему в машиностроительный холдинг «КТЗ», пишет «Коммерсант».

Алтайский моторный завод. Памятник дизельному двигателю.
Алтайский моторный завод. Памятник дизельному двигателю.
wikimapia.org

«Актив» предложил за моторный завод 150 млн рублей, причем изначально имущество выставляли за 435,2 млн.

«На торги было подано несколько заявок. Кроме „Актива“ на имущество претендовали еще четверо физлиц, в том числе алтайский предприниматель Антон Переверзев», — отмечает издание.

«Актив» принадлежит (99,9%) холдинговой компании «КТЗ», которой на 99% владеет зарегистрированная на Кипре компания «Промтрактор холдингз лимитед».

Рабочие на &quot;Алтайском моторном заводе&quot;.
Рабочие на «Алтайском моторном заводе».
Анна Зайкова

Напомним, Алтайский моторный завод признали банкротом в 2019 году по иску ФНС России из-за долга в 12,7 млн рублей.

Завод находился под управлением ООО «Концерн тракторные заводы» (КТЗ), в котором ввели наблюдение по заявлению ВЭБа — по факту задолженности концерна на 68,5 млрд рублей.

Весной 2018 года правление «Ростеха» одобрило схему спасения завода: для гражданского дивизиона найден частный инвестор — ООО «Транспортные компоненты», партнер «Трансмашхолдинга».

«Транспортные компоненты» должны были получить акции гражданских предприятий КТЗ по символической цене и обязаться решить проблему дефицита оборотных средств и реструктуризировать долги, выкупив их у ВЭБа.

В марте 2021 года конкурсный управляющий обанкротившегося завода выставил на торги здания, сооружения и Дворец культуры.

Кстати, накануне на Авито разместили объявление о продаже моторного завода за 100 млн рублей.

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