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Недвижимость

Алтайский моторный завод продают на Авито

Объявление о продаже Алтайского моторного завода появилось на Авито. Указана цена — 100 млн рублей.

Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Рабочие на "Алтайском моторном заводе".
Анна Зайкова

Площадь производственного комплекса составляет больше 28 тыс. кв. м и включает ж/д пути, артезианские скважины, внутризаводские сети, почти 4 тыс. наименований движимого имущества и столько же товарно-материальных ценностей, больше 17 тыс. инструментов и многое другое.

Как ранее писал altapress.ru, в марте конкурсный управляющий обанкротившегося АО «Алтайский моторный завод» выставил на торги его здания, сооружения и Дворец культуры.

На площадке производством двигателей занимается небольшое ООО «Алтайский моторостроительный завод» — ему переданы в аренду необходимые в технологическом процессе площади.

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