6 мая
﻿
Жизнь

Тяжело жил тыл. Как Алтай голодал в годы войны, но отдавал фронту одежду и последние деньги

Во время Великой Отечественной войны на Алтай эвакуировали крупные предприятия. А местные жители, которые сами нуждались в еде и жилье, отправляли на фронт самое необходимое. Как регион пережил тяжелые годы и смог развить промышленность — в материале altapress.ru.

Танк Т-34 в Барнауле.
Танк Т-34 в Барнауле.
Михаил Хаустов

Барнаул — «приют» для заводов

Когда началась война, экономику пришлось перестроить на военный лад. Об этом пишут в учебнике «История Барнаула» (2000 год).

Предприятия массово эвакуировали в тыл, и уже в июле-августе 1941-го на Алтай переезжали разные производства.

Справка

Алтайский край принимал заводы, потому что соседствует с Кузбассом — крупнейшим поставщиком металла и угля. Здесь, решили советские власти, промышленность могла развиваться «быстро и безболезненно».

Завод &quot;Трансмаш&quot;
Завод «Трансмаш»
altairegion22.ru

Всего к нам переместили больше 100 предприятий (24 из них — всесоюзного значения).
В Барнаул прибыли трест «Стройгаз"и его «дочки» — «Трансмаш» со станкостроительным; котельный («Сибэнергомаш»), аппаратурно-механический и ликеро-водочный заводы, а также завод механических прессов.

Цифры

  • Больше 200 единиц продукции выпустил завод механических прессов к концу 1941 года.
  • Примерно 10 тыс. двигателей для танков Т-34 выдал к маю 1945-го «Трансмаш».
  • 1,5 млрд патронов сделал «станкач». За это его наградили орденом Ленина.

Кроме того, краевая столица приютила еще две фабрики: табачную и спичечную «10 лет Октября». Кстати, родина последней — Речица (Беларусь).

«А мы и строить можем!»

В крае помогли устроиться «беженцам» и возвели 51 предприятие. Среди них:

  • Радиозавод,
  • Рубцовский тракторный завод,
  • БАМЗ,
  • Новоалтайский вагоностроительный завод («Алтайвагон»).
На заводе «Алтайвагон».
На заводе «Алтайвагон».
altapress.ru

Армия в алтайских обновках

Алтай снабжал солдат теплыми вещами, собирал для них обмундирование со снаряжением. Один из эшелонов с приятными сюрпризами состоял из 21 вагона. Направлялся он к защитникам Москвы.

Цифры

  • Для 2,5 млн фронтовиков поставили полушубки и обмундирование овчинно-шубная и швейная фабрики.
  • 1,5 млн пар валенок изготовили Бийская и Барнаульская обувные фабрики.
  • 50 дивизий одел Меланжевый комбинат (БМК).
Кошелек, деньги, сбережения.
Кошелек, деньги, сбережения.
СС0

А еще жители вносили личные сбережения в фонд обороны, чтобы приблизить победу над врагом.

Цифра

71 млн рублей внесли жители края в фонд обороны с 1941 по 1945 годы.

Местные врачи сдавали деньги на строительство санитарных самолетов «Алтайский медик», железнодорожники — на бронепоезд, а политические организации — на танковую колонну «Комсомолец Алтая» и боевые торпедные катера.

Больничный режим

В военные годы в Барнауле лечились тысячи солдат и офицеров. Им выделяли любые подходящие помещения.

В магазине «Красный» развернули целый медицинский комплекс — из госпиталя и акушерско-фельдшерской школы.

Статуэтка медсестры.
Статуэтка медсестры.
Анна Зайкова

В городе находились 16 госпиталей на 5 тыс. коек. К тому же, имелись восемь стационаров, четыре поликлиники, 10 амбулаторий, 26 здравпунктов, две детские поликлиники и роддом.

При этом по всему региону насчитывали 82 госпиталя — на 33,3 тыс. коек.

Цифра

Всего 2 автомобиля было у барнаульской скорой помощи.

Делали микстуры

Чтобы исцелять людей, на Алтае открыли центральную галеновую лабораторию. В ней делали настойки и мази, витамин С и халосас — желчегонный препарат.

На передовой важны мозги

Кроме частей действующей армии, в начале войны формировали подразделения народного ополчения. Они охраняли хозяйство и общественный порядок.

В октябре 1941 года началось всеобщее обучение военному делу. Отметим, что специалистов готовило Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим).

В Барнауле открыли «пехотку», а в остальных городах региона — военно-инженерные и прочие военные учебные заведения. К примеру, появилось Лепельское артиллерийско-минометное училище.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Цифры

  • 11 военных училищ работали на Алтае в годы Великой Отечественной войны.
  • Примерно 42 тыс. курсантов отучились в них.

Добавим: чтобы политическое руководство в войсках, создавались партшколы. Сильнейшим считался вечерний университет марксизма-ленинизма при крайкоме ВКП (б).

Справка

В 1942 году на базе Запорожского машиностроительного института открыли Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения (ныне АлтГТУ), а в 1943-м из Ленинграда эвакуировали Пушкинский сельскохозяйственный институт (ныне АГАУ).

Беспомощные малыши и интеллигенция

Блокада Ленинграда.
Блокада Ленинграда.
www.wikipedia.org/

В войну на Алтай эвакуировали 4 тыс. детей из блокадного Ленинграда, а еще — много известных людей. В тыл перебрались поэт Вадим Шершеневич, писатель Константин Паустовский, журналист Анатолий Аграновский, конструктор Михаил Рязанский, певец Виктор Вуячич и другие.

С руками «отрывали»

На войну забирали механиков, агрономов, зоотехников и трактористов. К тому же, армии передавали автомобили, лошадей и сельскохозяйственную технику.

Из-за таких «жертв» снизился урожай. Накануне войны он достигал 12−13 центнеров с гектара, а в 1945 году — только 4−5 центнеров.

Картофель.
Картофель.
Дмитрий Лямзин.

Цифры

  • 500 тыс. человек из Алтайского края ушли на фронт.
  • 170 тыс. из них не вернулись.

На амбразуру

Из региона офицеры уходили не поодиночке, а формированиями. Вот некоторые из них:

  • 107-я стрелковая дивизия,
  • 80-я гвардейская дивизия,
  • 42-я отдельная стрелковая бригада,
  • 74-я отдельная добровольческая бригада,
  • 149-я отдельная Криворожская Краснознаменная стрелковая бригада.

Чуть-чуть ели и мало получали

Хотя Алтай помогал фронту материально, зарплата у населения была невысокой. Сытно поесть тоже не получалось. Хлебные пайки выдавали по продуктовым карточкам:

  • 500−600 граммов — на рабочего,
Хлеб.
Хлеб.
Михаил Хаустов
  • 400 — на служащего,
  • 300 — на ребенка.

«Надо учитывать, что хлеб был не просто основной, но подчас и единственной пищей», — подчеркивают в «Истории Барнаула».

И еще одна интересная деталь: в 1945-м на среднестатистического горожанина приходилось по 2 кв. метра жилплощади.

В годы Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны
СС0

«Ощущался постоянный дефицит промышленных товаров. Водопровод и канализация были в рабочем состоянии только в самых «ответственных» местах — в первую очередь, в госпиталях. Транспортное сообщение по городу прекратилось. Люди добирались до работы пешком», — уточняют в учебнике.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость