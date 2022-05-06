Тяжело жил тыл. Как Алтай голодал в годы войны, но отдавал фронту одежду и последние деньги

Во время Великой Отечественной войны на Алтай эвакуировали крупные предприятия. А местные жители, которые сами нуждались в еде и жилье, отправляли на фронт самое необходимое. Как регион пережил тяжелые годы и смог развить промышленность — в материале altapress.ru.

Барнаул — «приют» для заводов

Когда началась война, экономику пришлось перестроить на военный лад. Об этом пишут в учебнике «История Барнаула» (2000 год).

Предприятия массово эвакуировали в тыл, и уже в июле-августе 1941-го на Алтай переезжали разные производства.

Справка Алтайский край принимал заводы, потому что соседствует с Кузбассом — крупнейшим поставщиком металла и угля. Здесь, решили советские власти, промышленность могла развиваться «быстро и безболезненно».

Завод «Трансмаш» altairegion22.ru

Всего к нам переместили больше 100 предприятий (24 из них — всесоюзного значения).

В Барнаул прибыли трест «Стройгаз"и его «дочки» — «Трансмаш» со станкостроительным; котельный («Сибэнергомаш»), аппаратурно-механический и ликеро-водочный заводы, а также завод механических прессов.

Цифры Больше 200 единиц продукции выпустил завод механических прессов к концу 1941 года.

Примерно 10 тыс. двигателей для танков Т-34 выдал к маю 1945-го «Трансмаш».

1,5 млрд патронов сделал «станкач». За это его наградили орденом Ленина.

Кроме того, краевая столица приютила еще две фабрики: табачную и спичечную «10 лет Октября». Кстати, родина последней — Речица (Беларусь).

«А мы и строить можем!»

В крае помогли устроиться «беженцам» и возвели 51 предприятие. Среди них:

Радиозавод,

Рубцовский тракторный завод,

БАМЗ,

Новоалтайский вагоностроительный завод ( «Алтайвагон»).

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

Армия в алтайских обновках

Алтай снабжал солдат теплыми вещами, собирал для них обмундирование со снаряжением. Один из эшелонов с приятными сюрпризами состоял из 21 вагона. Направлялся он к защитникам Москвы.

Цифры Для 2,5 млн фронтовиков поставили полушубки и обмундирование овчинно-шубная и швейная фабрики.

1,5 млн пар валенок изготовили Бийская и Барнаульская обувные фабрики.

50 дивизий одел Меланжевый комбинат ( БМК).

Кошелек , деньги , сбережения. СС0

А еще жители вносили личные сбережения в фонд обороны, чтобы приблизить победу над врагом.

Цифра 71 млн рублей внесли жители края в фонд обороны с 1941 по 1945 годы.

Местные врачи сдавали деньги на строительство санитарных самолетов «Алтайский медик», железнодорожники — на бронепоезд, а политические организации — на танковую колонну «Комсомолец Алтая» и боевые торпедные катера.

Больничный режим

В военные годы в Барнауле лечились тысячи солдат и офицеров. Им выделяли любые подходящие помещения.

В магазине «Красный» развернули целый медицинский комплекс — из госпиталя и акушерско-фельдшерской школы.

Статуэтка медсестры. Анна Зайкова

В городе находились 16 госпиталей на 5 тыс. коек. К тому же, имелись восемь стационаров, четыре поликлиники, 10 амбулаторий, 26 здравпунктов, две детские поликлиники и роддом.

При этом по всему региону насчитывали 82 госпиталя — на 33,3 тыс. коек.

Цифра Всего 2 автомобиля было у барнаульской скорой помощи.

Делали микстуры

Чтобы исцелять людей, на Алтае открыли центральную галеновую лабораторию. В ней делали настойки и мази, витамин С и халосас — желчегонный препарат.

На передовой важны мозги

Кроме частей действующей армии, в начале войны формировали подразделения народного ополчения. Они охраняли хозяйство и общественный порядок.

В октябре 1941 года началось всеобщее обучение военному делу. Отметим, что специалистов готовило Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим).

В Барнауле открыли «пехотку», а в остальных городах региона — военно-инженерные и прочие военные учебные заведения. К примеру, появилось Лепельское артиллерийско-минометное училище.

Студент. Образование. СС0.

Цифры 11 военных училищ работали на Алтае в годы Великой Отечественной войны.

Примерно 42 тыс. курсантов отучились в них.

Добавим: чтобы политическое руководство в войсках, создавались партшколы. Сильнейшим считался вечерний университет марксизма-ленинизма при крайкоме ВКП (б).

Справка В 1942 году на базе Запорожского машиностроительного института открыли Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения (ныне АлтГТУ), а в 1943-м из Ленинграда эвакуировали Пушкинский сельскохозяйственный институт (ныне АГАУ).

Беспомощные малыши и интеллигенция

Блокада Ленинграда. www.wikipedia.org/

В войну на Алтай эвакуировали 4 тыс. детей из блокадного Ленинграда, а еще — много известных людей. В тыл перебрались поэт Вадим Шершеневич, писатель Константин Паустовский, журналист Анатолий Аграновский, конструктор Михаил Рязанский, певец Виктор Вуячич и другие.

С руками «отрывали»

На войну забирали механиков, агрономов, зоотехников и трактористов. К тому же, армии передавали автомобили, лошадей и сельскохозяйственную технику.

Из-за таких «жертв» снизился урожай. Накануне войны он достигал 12−13 центнеров с гектара, а в 1945 году — только 4−5 центнеров.

Картофель. Дмитрий Лямзин.

Цифры 500 тыс. человек из Алтайского края ушли на фронт.

170 тыс. из них не вернулись.

На амбразуру

Из региона офицеры уходили не поодиночке, а формированиями. Вот некоторые из них:

107-я стрелковая дивизия,

80-я гвардейская дивизия,

42-я отдельная стрелковая бригада,

74-я отдельная добровольческая бригада,

149-я отдельная Криворожская Краснознаменная стрелковая бригада.

Чуть-чуть ели и мало получали

Хотя Алтай помогал фронту материально, зарплата у населения была невысокой. Сытно поесть тоже не получалось. Хлебные пайки выдавали по продуктовым карточкам:

500−600 граммов — на рабочего,

Хлеб. Михаил Хаустов

400 — на служащего,

300 — на ребенка.

«Надо учитывать, что хлеб был не просто основной, но подчас и единственной пищей», — подчеркивают в «Истории Барнаула».

И еще одна интересная деталь: в 1945-м на среднестатистического горожанина приходилось по 2 кв. метра жилплощади.

В годы Великой Отечественной войны СС0

«Ощущался постоянный дефицит промышленных товаров. Водопровод и канализация были в рабочем состоянии только в самых «ответственных» местах — в первую очередь, в госпиталях. Транспортное сообщение по городу прекратилось. Люди добирались до работы пешком», — уточняют в учебнике.