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Жизнь

Безалкогольный День Победы ждет барнаульцев

9 мая в Барнауле не будут продавать алкоголь, в том числе и пиво. Постановление об этом 13 апреля подписал глава города Вячеслав Франк.

День Победы. Георгиевская лента.
День Победы. Георгиевская лента.
CC0

Запрет вводится для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Торговым точкам рекомендовано не продавать алкогольную продукцию и пиво с 9:00 до 21:00.

Администрациям районов необходимо довести эту информацию до руководителей предприятий торговли, а контроль за исполнением возложили на замглавы города по экономической политике Сергея Рябчуна.

Ранее в мэрии решили, как Барнаул отметит 9 мая и будет ли «Бессмертный полк».

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