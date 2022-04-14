Безалкогольный День Победы ждет барнаульцев

Запрет вводится для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей при праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Торговым точкам рекомендовано не продавать алкогольную продукцию и пиво с 9:00 до 21:00.
Администрациям районов необходимо довести эту информацию до руководителей предприятий торговли, а контроль за исполнением возложили на замглавы города по экономической политике Сергея Рябчуна.
Ранее в мэрии решили, как Барнаул отметит 9 мая и будет ли «Бессмертный полк».