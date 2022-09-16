18 сентября
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Хобби

Как сделать красивые фото осенью. Приходите в барнаульский парк «Юбилейный», который наконец-то преобразился

«Ухоженный и прикольный» — так начинают говорить барнаульцы про «Юбилейный». Дел еще много, но парк уже начинает нравится людям. Через две недели закончится первый этап благоустройства. О том, как «Юбилейный» добивается любви горожан и какие изменения он претерпел — в фоторепортаже altapress.ru.

Благоустройства парка "Юбилейного".
Благоустройства парка "Юбилейного".
Altapress.ru.

Главный вход (со стороны ул. Малахова) видно сразу. Здесь установили высокую арку, а территорию перед парком выложили тротуарной плиткой.

Центральную аллею заасфальтировали, а по краям благоустроили дорожки с лавками и урнами. Также здесь установили столбы и провели свет. Скоро в «Юбилейном» будет комфортно находиться в вечернее время.

Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.
Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.
Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.

Есть у парка свое сентябрьское украшение. Это золотистые листья, падающие прямо по ноги. Уютно!

Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.

Люди стали приходить в парк чаще. Кто-то открыл для себя удобное место для бега. Кто-то хочет просто подышать воздухом.

Рядом с зоной для танцев разместили площадку для отдыха. Ее выложили решетчатой плиткой. Внутри — трава. Посидеть можно на длинных скамейках из кругляка.

Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.
Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.
Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.

Часть старых и аварийных деревьев спилили. Березы, которые не очень удачно «встроили» прямо в пешеходные дорожки, облагородили.

Благоустройства парка &quot;Юбилейного&quot;.
Благоустройства парка «Юбилейного».
Altapress.ru.

Для молодых посадок рабочие уже выкопали ямы и приготовили деревянные колышки, чтобы от восторга барнаульцы их не затоптали.

А вот вопрос с площадкой для выгула собак остается нерешенным. Сохранится ли она там, пока не известно. Барнаульцы, у которых есть питомцы, надеются, что для четвероногих тоже найдется уголок в «Юбилейном». Хотя бы вдалеке от прогулочной зоны.

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