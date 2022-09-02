В Барнауле асфальтируют парк «Юбилейный»

На аллеях в парке уложили нижний слой асфальтобетона. До 10 сентября работы с аллеями будут полностью завершены, а зону для проведения праздников и дискотек заасфальтировали.

Кроме того, на пешеходных дорожках уложили плитку. Входную арку на пересечении улиц Гущина и Малахова покрасили, а ступени и площадку — восстановили.

В парке скоро установят лавочки, скамьи, сотню светильников и 13 камер видеонаблюдения.

Когда на улице станет прохладнее, рабочие приступят к высадке зеленых насаждений. В парке появятся 490 новых деревьев — это березы, вязы, рябины, черемуха и клены.

Ранее мы показывали, как начали благоустраивать парк «Юбилейный».