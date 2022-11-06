Самолет направлялся в Новосибирск, но в полете система ЭВС показала растрескивание. Пилот принял решение вернуться на аэродром Кольцово в Екатеринбурге.
Официальных комментариев по поводу ЧП пока нет.
Самолет Минобороны России Ту-154 ноября не долетел до Новосибирска из-за трещины в лобовом стекле, сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Самолет направлялся в Новосибирск, но в полете система ЭВС показала растрескивание. Пилот принял решение вернуться на аэродром Кольцово в Екатеринбурге.
Официальных комментариев по поводу ЧП пока нет.
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