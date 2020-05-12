Самолет «Почты России» с торчащими шасси и посылками два часа кружил над Красноярском

Инцидент произошел 12 мая. Около 8 часов утра из аэропорта Красноярска в Норильск вылетел грузовой самолет.
«В 10 часов 22 минуты самолет осуществил возврат в аэропорт Красноярска в связи с не убравшимися стойками шасси. На борту находились 5 членов экипажа и груз», — рассказали в ведомстве.
В СК подчеркнули, что неисправность не угрожала безопасности полета — самолет благополучно приземлился, никто из членов экипажа не пострадал.
По данному факту проводят доследственную проверку. На место выехала группа СК, которая провела осмотр самолета и опросила членов экипажа.
Как пишет местная «Комсомольская правда», самолет прежде чем совершить посадку летал над Красноярском.
«Чтобы исключить возможность ЧП, капитан принял решение — перед посадкой выработать керосин. Для этого пришлось два часа кружить над городом», — отмечает издание.
Маршрут полета зафиксировали на сервисе Flightradar24.