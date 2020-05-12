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Происшествия

Самолет «Почты России» с торчащими шасси и посылками два часа кружил над Красноярском

В Красноярском крае проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета Ту-204−100С «Почты России», сообщает Западно-Сибирское СУ СК на транспорте.

Самолет "Почта России".
Самолет "Почта России".
zapsib-sut.sledcom.ru.

Инцидент произошел 12 мая. Около 8 часов утра из аэропорта Красноярска в Норильск вылетел грузовой самолет.

«В 10 часов 22 минуты самолет осуществил возврат в аэропорт Красноярска в связи с не убравшимися стойками шасси. На борту находились 5 членов экипажа и груз», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что неисправность не угрожала безопасности полета — самолет благополучно приземлился, никто из членов экипажа не пострадал.

По данному факту проводят доследственную проверку. На место выехала группа СК, которая провела осмотр самолета и опросила членов экипажа.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Как пишет местная «Комсомольская правда», самолет прежде чем совершить посадку летал над Красноярском.

«Чтобы исключить возможность ЧП, капитан принял решение — перед посадкой выработать керосин. Для этого пришлось два часа кружить над городом», — отмечает издание.

Маршрут полета зафиксировали на сервисе Flightradar24.

Маршрут полета зафиксировали на сервисе Flightradar24.

Самолет &quot;Почты России&quot; кружил над Красноярском.
Самолет «Почты России» кружил над Красноярском.
afontovo.ru.
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