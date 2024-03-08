8 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград отправили на запасной аэродром из-за атаки беспилотников

Самолет Шарм-эль-Шейх — Волгоград был отправлен на запасной аэродром в Астрахань.

Самолет.
Самолет.
СС0

Это произошло из-за ограничения в воздушном пространстве Волгограда на фоне атаки беспилотников, сообщает РИА Новости.

Задержаны два рейса из Москвы авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот".

По последним данным, уже ограничения сняли. Ожидается прилет лайнеров, указывает Газета.Ru.

Ранее борт "Победы" совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири. Лайнер выполнял рейс Москва — Кемерово. На борту было 179 пассажиров.

Самолет до расследования инцидента отстранили от полетов.

Также летевший в Горно-Алтайск самолет по неизвестным причинам ушел на запасной аэродром в Барнауле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость