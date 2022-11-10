10 ноября
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Происшествия

Самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов

Самолет авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Иркутск — Усть-Кут, сломал крыло при посадке в аэропорту назначения.

В кабине Ан-26.
В кабине Ан-26.
СС0

44 пассажира и четыре члена экипажа не пострадали.

ЧП случилось из-за ошибки пилотов, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Судя по разговору летчиков, самолет они пытались посадить два раза. В первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы, пишет Lenta.ru.

У борта также наблюдались проблемы с питанием бортового двигателя.

У самолета сломались крыло и передняя опора шасси.

Кроме того, были сильный ветер, ливень, дымка и облачность. Авиаинцидент произошел в августе 2022 года, однако причина происшествия стала известна только сейчас.

Ранее Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту.

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