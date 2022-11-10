Самолет сломал крыло при посадке из-за ошибки пилотов

44 пассажира и четыре члена экипажа не пострадали.
ЧП случилось из-за ошибки пилотов, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Судя по разговору летчиков, самолет они пытались посадить два раза. В первый опустились слишком низко (на 60 метров при допустимых 110), во второй — зацепились левой частью за землю, выкатившись за обочину полосы, пишет Lenta.ru.
У борта также наблюдались проблемы с питанием бортового двигателя.
У самолета сломались крыло и передняя опора шасси.
Кроме того, были сильный ветер, ливень, дымка и облачность. Авиаинцидент произошел в августе 2022 года, однако причина происшествия стала известна только сейчас.
Ранее Boeing с пассажирами загорелся при взлете в аэропорту.