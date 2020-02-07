Самолет со 172 пассажирами чуть не подбили из-за конфликта Израиля и Сирии

Заходивший на посадку пассажирский самолет со 172 пассажирами едва не попал под обстрел сирийской ПВО, отражающей израильскую атаку под Дамаском, сообщает РИА «Новости» .

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, лайнер вынужденно сел на базе «Хмеймим».

Генерал пояснил, что в районе двух часов ночи четыре истребителя ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами по пригородам Дамаска.

В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В это время в Дамаске в районе международного аэропорта совершал заход на посадку Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Диспетчеры вовремя увели лайнер из зоны поражения и направили на базу «Хмеймим».

Большая мечеть Дамаска. kremlin.ru

При этом Конашенков подчеркнул, что во всем мире пассажирские рейсы движутся в известных высотных эшелонах и радиолокационные средства Израиля их видят отчетливо, особенно в районе аэропорта.

«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — отметил Конашенков.

Предположительно, целью атаки Израиля как раз и могло быть создание всех условий для авиакатострофы с большим количеством жертв, в котором была бы повинна Сирия.

Напомним, похожая ситуация произошла в январе в Иране. Тогда военные сбили украинский Boeing со 176 пассажирами на борту. Катастрофа стала итогом противостояния с США и Ирана.