Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

Вечером 16 мая самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан — Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Это произошло после срабатывания датчиков о неполадке, сообщает РИА Новости

Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис в беседе с РБК сообщил, что аварийная посадка Airbus A320−200 произошла из-за срабатывания датчика отказа двигателя.

По данным РЕН ТВ, на борту лайнера находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Пострадавших нет.

Известно, что самолет вылетел из Нур-Султана (Астана) с задержкой на час. Посадка в Москве произошла с задержкой на полчаса. Перед посадкой воздушного судна в аэропорту мобилизовали все оперативные службы.

5 мая аварийную посадку в Шереметьево совершил самолет Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск. При приземлении у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.