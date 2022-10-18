Самолет упал на жилой дом в российском городе

Самолет рухнул в районе жилого дома ну ул. Коммунистическая, 20−1. По словам очевидца, он загорелся с первого по девятый этаж.

«Огонь охватил девять этажей», — сказал собеседник.

Однако власти уточнили, что огонь охватил четыре этажа.

На место выехал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кроме того, туда прибыли спасатели и пожарные.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что число пострадавших составляет 19 человек, а погибших — трое. Однако в МЧС и оперштабе Ейска отметили, что жертв — до шести.