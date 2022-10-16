Два самолета и вертолет подарили алтайским музеям

Транспортно-санитарный вертолет Ми-2 с двойным управлением установят в музее космонавтики на родине Германа Титова в селе Полковниково.
А Рубцовску подарили учебно-тренировочный самолет Як-52 и транспортно-десантный самолет Ан-2. Их установят в мемориальном парке военно-патриотического клуба «Патриот».
«Переданные экспонаты будут использоваться музеями Алтайского края для расширения экспозиций и привлечения новых посетителей», — отметили в Росимуществе.
Ранее сверхзвуковые самолеты напугали жителей российского региона.