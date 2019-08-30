Самолет «Уральских авиалиний» при взлете столкнулся со стаей птиц в «Пулково»

30 августа борт «Уральских авиалиний» рейсом Санкт-Петербург — Худжанд (Таджикистан) вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
Посадка прошла благополучно. На борту находились 193 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
После вылета из «Пулково» командир воздушного судна (КВС) доложил о возможном повреждении колеса.
Работники аэропорта на взлетно-посадочной полосе при осмотре обнаружили останки и перья птиц. Транспортная прокуратура позже назвала причину вынужденной посадки — столкновение со стаей птиц при взлете в аэропорту.
На данный момент самолет уже вылетел в Таджикистан из Екатеринбурга после дозаправки, пишет bfm.ru. В результате вынужденной посадки повреждений борта не обнаружено.
15 августа самолет «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился на кукурузное поле рядом с аэродромом «Жуковский» посте столкновения со стаей чаек. На борту А-321 находились 233 человека.
Благодаря действиям командира экипажа Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина выжили все находившиеся на борту.
Позже пилотам присвоили звание Героев России.
После ЧП с А321 орнитологи предложили создать «паспорта аэропортов».