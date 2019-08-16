Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

После ЧП с А321 орнитологи предложили создать «паспорта аэропортов»

Для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта. Об этом «Известиям» после жесткой посадки самолета в Подмосковье заявил руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

Самолет
Самолет
СС0

В этом документе предлагают учитывать наличие рядом крупных и мелких рек, морских побережий, характер растительности, урожайность семян, качественный и количественный состав самих птиц. Также нужно внести и антропогенные факторы — интенсивность взлетов-посадок, наличие рядом несанкционированных свалок, полигонов коммунальных отходов и проч.

Для каждого аэропорта следует выработать индивидуальную программу обеспечения орнитологической безопасности. Орнитолог обратил внимание на то, что только устройством для акустического отпугивания или с помощью ловчих птиц решить проблему невозможно.

В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова, который руководит аэропортом Жуковский, заявили, что аэродром «Раменское» сертифицирован Росавиацей по всем стандартам, включая орнитологическое обеспечение полетов.

На аэродроме есть приборы, которые имитируют звуки пернатых, предупреждают об опасности и крики хищных птиц, шумовые установки и другое.

Специалисты отмечают, что август — как раз то время, когда молодые чайки становятся на крыло и вместе с родителями летают в поисках корма. Чаще всего стаи ищут свалки, рыборазводные пруды, фильтрационные поля.

Напомним, 15 августа на окраине Жуковского самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в кукурузное поле. На борту находились 234 пассажира, в том числе семь членов экипажа. В результате жесткого приземления пострадало более 20 человек. Самолет после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек,

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость