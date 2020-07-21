Самолет, выискивающий лесные пожары, «присел на дорожку» на автотрассе в Сибири

Инцидент произошел 20 июля около 17 часов по местному времени вблизи деревни Семенниково.
«Cessna C177/L с пилотом и летчиком наблюдателем на борту при осуществлении мониторинга пожарной обстановки <…> совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу. Причиной послужил сбой в работе двигателя», — рассказали в ведомстве.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал. На место выехала следственная группа — провела осмотр, опросила пилота и очевидцев.
Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к «нарушению правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта».
Ранее в Бурятии пропал самолет с несколькими пилотами, которые решили определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.