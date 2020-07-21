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Происшествия

Самолет, выискивающий лесные пожары, «присел на дорожку» на автотрассе в Сибири

В Красноярском крае самолет Cessna совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу, сообщает Западно-Сибирское управление СК на транспорте.

Самолет Cessna совершил аварийную посадку.
Самолет Cessna совершил аварийную посадку.
zapsib-sut.sledcom.ru. 24.mchs.gov.ru.

Инцидент произошел 20 июля около 17 часов по местному времени вблизи деревни Семенниково.

«Cessna C177/L с пилотом и летчиком наблюдателем на борту при осуществлении мониторинга пожарной обстановки <…> совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу. Причиной послужил сбой в работе двигателя», — рассказали в ведомстве.

Посадка прошла успешно, никто не пострадал. На место выехала следственная группа — провела осмотр, опросила пилота и очевидцев.

Следователи выясняют все обстоятельства, приведшие к «нарушению правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее в Бурятии пропал самолет с несколькими пилотами, которые решили определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

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