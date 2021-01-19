«Самолет XXI века» с испытателями на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Жуковский», сообщает « Интерфакс » со ссылкой на информированный источник.

Самолет совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями. Никто из членов экипажа не пострадал, отметил собеседник агентства.

Лайнер остался цел. Выезд МС-21 за пределы ВПП не повлиял на режим работы аэропорта, пишет bfm.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «хамством» отказ зарубежных партнеров поставлять композиты для нового российского самолета.

Путин добавил, что Россия все равно сделает новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Хотя конкуренты рассчитывают, что из-за срыва поставок они успеют первыми занять «эти ниши и рынки».

Владимир Путин с летчиками-испытателями МС-21. kremlin.ru

О самолете XXI века

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21−300) на расстояние до 6,4 тыс. километров.

Первый полет машина совершила в 2017-м. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируют заменить российскими ПД-14.

Авиастроительная корпорация «Иркут» — разработчик пассажирского самолета МС-21−300. Ранее запуск серийного производства МС-21 перенесли с конца 2019 года на 2020 год.

Общая стоимость проекта до 2025 года оценивается в 437,4 млрд руб.

Владимир Путин с летчиками-испытателями МС-21. kremlin.ru

Песнь самолету

В 2017 году Татьяна Рогозина — жена ответственного за оборонку вице-премьера России (на тот момент) Дмитрия Рогозина — записала композицию под названием «Летать», которую посвятила первому полету российского пассажирского лайнера МС-21.

Автором музыки к композиции Рогозиной выступил композитор Андрей Ктитарев, который в прошлом сотрудничал с группой «На-На».