Самосуд в Гаваре. 500 армян линчевали в больнице двух убийц

Как передает издание, сначала в результате перестрелки в Гаваре были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были доставлены в больницу.
Инцидент вызвал в округе большой резонанс. Из столицы в город направили дополнительный наряд полиции.
Позднее родственники и друзья одного из убитых (всего около 500 человек) ворвались в больничную палату, где лежали раненые, перерезали им горло и ушли. Стоявшие в оцеплении в входа в медицинское учреждение стражи порядка не сумели остановить напавших.
Ранее в лесу Тамбовской области обнаружили тело 13-летней девочки. Во время следственного эксперимента полицейским пришлось перекрывать дорогу, чтобы не допустить самосуда разгневанных селян над подозреваемым.