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Происшествия

Самосуд в Гаваре. 500 армян линчевали в больнице двух убийц

В армянском городе Гавар произошло двойное убийство, которое привело к самосуду и массовым беспорядкам, сообщает «Интерфакс».

Кровь. Убийство
Кровь. Убийство
unsplash.com

Как передает издание, сначала в результате перестрелки в Гаваре были убиты два человека. Нападавшие попытались скрыться на машине, попали в ДТП и были доставлены в больницу.

Инцидент вызвал в округе большой резонанс. Из столицы в город направили дополнительный наряд полиции.

Позднее родственники и друзья одного из убитых (всего около 500 человек) ворвались в больничную палату, где лежали раненые, перерезали им горло и ушли. Стоявшие в оцеплении в входа в медицинское учреждение стражи порядка не сумели остановить напавших.

Ранее в лесу Тамбовской области обнаружили тело 13-летней девочки. Во время следственного эксперимента полицейским пришлось перекрывать дорогу, чтобы не допустить самосуда разгневанных селян над подозреваемым.

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