4 сентября 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Сбежавшие из новосибирской колонии зеки совершили несколько краж

Два заключенных, которые в июле сбежали из колонии-поселения в Калининском районе Новосибирска, совершили серию краж. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

27-летний Александр Горлов и 26-летний Виталий Козлов отбывали наказания один за преступления, связанные с наркотиками, другой — за кражу. 12 июля они оба сбежали.

На сайте Куйбышевского МВД сказано, что с 12 по 14 августа разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан. Могут находиться на садовых участках или в гаражных обществах.

Приметы Горлова: рост 187 сантиметров, плечи прямые, волосы светло-русые, лоб средний, нос средний, прямой, подбородок вертикальный, глаза серые, зубы жёлтые, телосложение худощавое, лицо овальное, губы средней толщины.

Особые приметы: татуировки: на пальцах левой кисти перстни, на правом плече кельтский узор, на груди слева изображена змея, на берцовой кости изображен кинжал.

Приметы Козлова: рост 183 сантиметра, плечи прямые, волосы русые, лоб высокий, нос большой, подбородок выступающий, глаза серые, зубы жёлтые, телосложение худощавое, лицо треугольное, губы тонкие, уши овальные.

Особые приметы: татуировки: на левой кисти до локтя картина «Бардак», на пальцах левой кисти перстни, под перстнями надпись «Volk», на правой ноге скорпион и игральные кости.

Сбежавшие заключенные.
Сбежавшие заключенные.
vk.com/police54

Если вам известна какая-либо информация об разыскиваемых, просят незамедлительно сообщить в управление уголовного розыска: дежурная часть 232−70−89, 232−70−43, отдел розыска 232−28−98, +79130151473. Конфиденциальность гарантируется.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость