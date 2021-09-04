Сбежавшие из новосибирской колонии зеки совершили несколько краж

Два заключенных, которые в июле сбежали из колонии-поселения в Калининском районе Новосибирска, совершили серию краж. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

27-летний Александр Горлов и 26-летний Виталий Козлов отбывали наказания один за преступления, связанные с наркотиками, другой — за кражу. 12 июля они оба сбежали.

На сайте Куйбышевского МВД сказано, что с 12 по 14 августа разыскиваемые совершили несколько краж личного имущества граждан. Могут находиться на садовых участках или в гаражных обществах.



Приметы Горлова: рост 187 сантиметров, плечи прямые, волосы светло-русые, лоб средний, нос средний, прямой, подбородок вертикальный, глаза серые, зубы жёлтые, телосложение худощавое, лицо овальное, губы средней толщины.

Особые приметы: татуировки: на пальцах левой кисти перстни, на правом плече кельтский узор, на груди слева изображена змея, на берцовой кости изображен кинжал.

Приметы Козлова: рост 183 сантиметра, плечи прямые, волосы русые, лоб высокий, нос большой, подбородок выступающий, глаза серые, зубы жёлтые, телосложение худощавое, лицо треугольное, губы тонкие, уши овальные.

Особые приметы: татуировки: на левой кисти до локтя картина «Бардак», на пальцах левой кисти перстни, под перстнями надпись «Volk», на правой ноге скорпион и игральные кости.

Сбежавшие заключенные. vk.com/police54

Если вам известна какая-либо информация об разыскиваемых, просят незамедлительно сообщить в управление уголовного розыска: дежурная часть 232−70−89, 232−70−43, отдел розыска 232−28−98, +79130151473. Конфиденциальность гарантируется.