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Происшествия

Сбежавшие из заповедника слоны разрушили все на своем пути и съели на полях кукурузу

Стадо из 15 азиатских слов вырвались из заповедника на юго-западе Китае, сообщает CCTV.

Слоны.
Слоны.
открытые источники в интернете

Животные разрушили все на своем пути. Это попало на видео.

По данным телеканала, животные съели всю кукурузу с ближайших полей и разрушили хозяйственные постройки, они также проходят через города.

Местные жители пытаются направлять животных едой и блокировать им путь грузовиками, пишет polit.ru.

Стадо состоит из шести взрослых самок, трех взрослых самцов, трех подростков и трех детенышей.

За передвижениями стада слонов следят власти. Ученые не знают, почему слоны решили покинуть заповедник и куда они направляются.

Всего в китайских заповедниках обитают 300 азиатских слонов.

Слоны уже нанесли ущерб около $1 млн.

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