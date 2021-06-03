Сбежавшие из заповедника слоны разрушили все на своем пути и съели на полях кукурузу

Стадо из 15 азиатских слов вырвались из заповедника на юго-западе Китае, сообщает CCTV.

Животные разрушили все на своем пути. Это попало на видео.

По данным телеканала, животные съели всю кукурузу с ближайших полей и разрушили хозяйственные постройки, они также проходят через города.

Местные жители пытаются направлять животных едой и блокировать им путь грузовиками, пишет polit.ru.

Стадо состоит из шести взрослых самок, трех взрослых самцов, трех подростков и трех детенышей.

За передвижениями стада слонов следят власти. Ученые не знают, почему слоны решили покинуть заповедник и куда они направляются.

Всего в китайских заповедниках обитают 300 азиатских слонов.

Слоны уже нанесли ущерб около $1 млн.