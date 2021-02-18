Дочка Кафельникова голышом залезла на слона и разозлила жителей Бали. Пришлось даже извиняться

Российская модель Алеся Кафельникова разозлила жителей Бали фотосессией, на которой она лежит полностью обнаженной на слоне, пишет « МК ».

Фотографии со слоном дочь теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в своем Instagram. Снимки сделали на Бали, где сейчас живет девушка.

Позже она удалила фотографии. Судя по всему, они не понравились местным жителям — на странице появилась запись с извинениями.

Алеся выразила сожаление, что люди увидели пошлость. Она также подчеркнула, что любит животных и Бали.

«Жалко, что люди видят в этом пошлость, а не красоту и любовь к природе. Я люблю животных, люблю слонов! И я так люблю Бали! Если кто-то не знает, я занимаюсь благотворительностью в течение многих лет, и одним из моих последних пожертвований была финансовая поддержка животных и жителей деревни, в которой я сделала эти фотографии», — отметила она.

Алеся подчеркнула, что при помощи фотографий она хотела показать, как сильно любит и уважает животных, особенно слонов.

«У меня совсем не было цели оскорбить чувства местных жителей. Мы любим балийскую культуру и уважаем индонезийские законы. Пожалуйста, извините, если вы видите что-то еще в этом», — добавила она.

Также она пожелала, чтобы у всех негативно настроенных людей пробудилась эстетика, а в ее личном отношении к природе они бы увидели чудесную красоту.

Ранее девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на «мужскую и женскую» травлю. Люди недовольны тем, что ей досталась такая внешность.