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18 февраля
Шоу-бизнес

Дочка Кафельникова голышом залезла на слона и разозлила жителей Бали. Пришлось даже извиняться

Российская модель Алеся Кафельникова разозлила жителей Бали фотосессией, на которой она лежит полностью обнаженной на слоне, пишет «МК».

Алеся Кафельникова, дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова.
Алеся Кафельникова, дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова.
instagram.com/kafelnikova_a.

Фотографии со слоном дочь теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в своем Instagram. Снимки сделали на Бали, где сейчас живет девушка.

Позже она удалила фотографии. Судя по всему, они не понравились местным жителям — на странице появилась запись с извинениями.

Алеся выразила сожаление, что люди увидели пошлость. Она также подчеркнула, что любит животных и Бали.

«Жалко, что люди видят в этом пошлость, а не красоту и любовь к природе. Я люблю животных, люблю слонов! И я так люблю Бали! Если кто-то не знает, я занимаюсь благотворительностью в течение многих лет, и одним из моих последних пожертвований была финансовая поддержка животных и жителей деревни, в которой я сделала эти фотографии», — отметила она.

Алеся подчеркнула, что при помощи фотографий она хотела показать, как сильно любит и уважает животных, особенно слонов.

«У меня совсем не было цели оскорбить чувства местных жителей. Мы любим балийскую культуру и уважаем индонезийские законы. Пожалуйста, извините, если вы видите что-то еще в этом», — добавила она.

Также она пожелала, чтобы у всех негативно настроенных людей пробудилась эстетика, а в ее личном отношении к природе они бы увидели чудесную красоту.

Ранее девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на «мужскую и женскую» травлю. Люди недовольны тем, что ей досталась такая внешность.

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