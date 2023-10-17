Сбила и переехала. Так в управлении подмосковного Щелково решают проблемы

Как сообщает Mash, толпа недовольных жителей собралась сегодня у здания УК "Паритет".
Горожане недовольны отсутствием отопления и ужасным состоянием подвалов. Телевидение поддержало собравшихся.
Одна из сотрудниц управляющей компании, разговаривать отказалась, вместо этого прыгнула в свою Audi и постаралась уехать.
Недовольные жильцы преградили ей путь, но женщину это не остановило и она сначала сбила, а потом и переехала одну из протестующих.
Сейчас пострадавшей занимаются медики, а сотрудницей полицейские.
А в конце сентября в Барнауле сбили девушку на пешеходном переходе.