Сбой произошел в службе доставки СДЭК

Очевидцы сообщают, что заказы в приложении СДЭК отследить невозможно, получить и отправить — тоже. Также не работают филиалы компании: клиентов просят прийти позже, но ситуация не меняется.
Позже в организации сообщили, что приостановили обработку посылок по техническим причинам.
Тем временем сотрудники пунктов выдачи продолжают свою работу, потому что это единственный способ коммуникации с клиентами. На дверях висят листы с предупреждением о технических неполадках, но они не помогают — люди так же заходят внутрь.
Ранее в Рунете произошел сбой — не работали сотни сайтов банков, маркетплейсов, СМИ.
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