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Сбой произошел в службе доставки СДЭК

В Екатеринбурге транспортная компания СДЭК не принимает и не выдает посылки, сообщает e1.ru.

Очевидцы сообщают, что заказы в приложении СДЭК отследить невозможно, получить и отправить — тоже. Также не работают филиалы компании: клиентов просят прийти позже, но ситуация не меняется.

Позже в организации сообщили, что приостановили обработку посылок по техническим причинам.

Тем временем сотрудники пунктов выдачи продолжают свою работу, потому что это единственный способ коммуникации с клиентами. На дверях висят листы с предупреждением о технических неполадках, но они не помогают — люди так же заходят внутрь.

Ранее в Рунете произошел сбой — не работали сотни сайтов банков, маркетплейсов, СМИ.

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