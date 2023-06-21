Сброс балласта: пропавшая подлодка могла зацепиться за обломки «Титаника». Версии экспертов

Кислорода у подводных исследователей исчезнувшего в бездне Атлантики батискафа осталось на несколько часов — до утра 22 июня.

Между тем американцы не допустили британских военных к поисково-спасательной операции. Небольшая субмарина лежит на глубине 3,8 км — таковы предварительные данные, указывает Газета.Ru.

Российский океанолог Сергей Мухаметов настроен скептически — спасти никого не удастся, пишет РИА Новости. Дело в том, что пока нет примеров успешных спасательных операций на такой большой глубине.

Среди обломков

Российский исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов предположил — батискаф мог зацепиться за обломки круизного лайнера. Этого боятся все подводники. И если так оно и есть, то случилась катастрофа. С ним согласен и британский отставной контр-адмирал Крис Пэрри.

Шанс

Однако шанс на спасение есть — если батискаф сам поднимется на поверхность.

Версии исчезновения

Бывший капитан аналогичного батискафа рассказал о своих версиях исчезновения глубоководного аппарата. Такая подлодка погружается на 30 метров в минуту. Ранее команда на борту батискафа сообщила, что они сбросили балласт. Причем об этом экипаж об этом сообщил по подводному телефону. Балласт сбрасывают при аварийных ситуациях — при отмене погружения. Соответственно, что-то произошло серьезное при погружении. И команда собиралась подняться на поверхность океана.

Возможно, при погружении "началась течь" — поступать вода в глубоководный аппарат. Это очень опасно давлении — 370 бар на глубине более 3000 метров.

Если оперативно не остановить поступление воды, подлодка моментально потяжелеет, потеряет плавучесть пойдет на глубину.

Есть предположение, что батискаф попросту раздавило внешним давлением — произошло катастрофическое сдавливание корпуса.

Не сбрасывается со счетов и возможный пожар от короткого замыкания в аппарате. И командир не смог предпринять действия по поднятию подлодки с глубины.

Аварийный буй

Накануне погружения на субмарине не был установлен аварийный буй.

Пост дайвера

На субмарине находится ирландский дайвер Рори Голден. Он написал на своей странице в соцсети, что с командой все в порядке. Также он попросил не спрашивать, кто находится на борту. И поблагодарил всех, кто ему писал сообщения в WhatsApp.

Кислород

Кислород должен закончиться утром 22 июня. Называется еще 21 число - в связи с разницей во времени.

Что произошло

В северной части Атлантического океана идут поиски батискафа, пропавшего во время туристического экспедиционного спуска к обломкам «Титаника».

Субмарина пропала примерно через 1 час 45 минут после начала погружения.

Ранее показали первую подводную съемку после крушения "Титаника".

Подводная съемка

Погружение с последующей съемкой произошло в 1986 году. Это первое видеодоказательство обнаружения «Титаника» после трагических событий в апреле 1912 года.