Земельный участок в Башкирии с незаконно построенной баней бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сдадут в аренду.

Площадь участка 835 квадратных метров. На его территории самовольная постройка, в признании права собственности отказано.

Площадь бани составляет 70,4 кв. метра. Имущество в аренду сдадут по результатам конкурса. Начальную цену определили в 2,4 млн рублей, указывает ura.ru.

Изначально баня была частью отеля «Золотая юрта», но позже ее отделили и передали обанкротившейся семейной компании, указывает 31tv.ru.

Баню пытались продать, но безуспешно. Признать строение законным в суде не удалось.

Ранее сообщалось, как барнаульцы отвоевали бесплатный проезд по Новому мосту.

Автомобилистов возмущала цена. Официально платным считался участок, ограниченный самим мостом, – всего 700 метров. При этом в те же 10 рублей обходился проезд по 18-километровому отрезку федеральной трассы М4 в Липецкой области.

Сравнивали стоимость и с зарубежными тарифами.

Общественники были уверены: плата за мост, построенный на бюджетные деньги, противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству. Юристы обнаружили, что пункт сбора денег за проезд находится на территории Барнаула. А по федеральному законодательству платный проезд по территории городских округов был невозможен.

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