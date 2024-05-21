21 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Сдадут в аренду участок с незаконной баней российского экс-губернатора

Земельный участок в Башкирии с незаконно построенной баней бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сдадут в аренду.

Площадь участка 835 квадратных метров. На его территории самовольная постройка, в признании права собственности отказано.

Площадь бани составляет 70,4 кв. метра. Имущество в аренду сдадут по результатам конкурса. Начальную цену определили в 2,4 млн рублей, указывает ura.ru.

Изначально баня была частью отеля «Золотая юрта», но позже ее отделили и передали обанкротившейся семейной компании, указывает 31tv.ru.

Баню пытались продать, но безуспешно. Признать строение законным в суде не удалось.

Ранее сообщалось, как барнаульцы отвоевали бесплатный проезд по Новому мосту.

Автомобилистов возмущала цена. Официально платным считался участок, ограниченный самим мостом, – всего 700 метров. При этом в те же 10 рублей обходился проезд по 18-километровому отрезку федеральной трассы М4 в Липецкой области.

Сравнивали стоимость и с зарубежными тарифами.

Общественники были уверены: плата за мост, построенный на бюджетные деньги, противоречит не только здравому смыслу, но и законодательству. Юристы обнаружили, что пункт сбора денег за проезд находится на территории Барнаула. А по федеральному законодательству платный проезд по территории городских округов был невозможен.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Летний тур для экоактивистов
Органные лабиринты
Комедия «Тётки»
Обсуждаем фильм «Мечтатели»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость