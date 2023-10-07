7 октября
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Происшествия

Сектор Газа выпустил более 5 тыс. ракет по Израилю. Что известно к этому часу

С утра 7 октября в центре и юге Израиля воет воздушная тревога. Известно о 120 пострадавших. По Израилю выпустили более 5 тыс. ракет, а том числе по Тель-Авиву.

Израиль 7 октября 2023.
Израиль 7 октября 2023.
Соцсети

СМИ сообщают, что в израильские города проникли боевики. Слышны выстрелы, видно палестинскую технику.

Многие палестинцы приветствуют боевиков, кричат вслед "Аллах Акбар!". А еврейское население спасается бегством.

В Сдероте захвачен полицейский участок. Кроме того, сообщается о потере Израилем военной базы на юге страны. Нескольких солдат Израиля пленили.

Военная операция

В палестинском исламском движении "Хамас" заявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". ее цель - создание палестинского государства. Израиль обвинил во вторжении в мечеть Аль-Акса.

В ответ на это Израиль объявил о начале своей военной операции и мобилизации. В стране собирают резервистов.

Министр обороны страны заявил, что движение "Хамас" объявило войну Израилю.

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