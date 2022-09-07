7 сентября
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Происшествия

Села на мель и затонула роскошная суперъяхта «007»

Роскошная 49-метровая яхта «007» затонула у берегов Греции, пишет Daily Mail.

Яхта. Море
Яхта. Море
unsplash.com

Судно село на мель около острова Китнос (Греция) из-за сбоя системы навигации. Потом яхта начала крениться на левый борт и утонула, пишет Lenta.ru.

В ходе спасательной операции с судна удалось вызволить пять человек. Пострадавших нет. Разве что — владелец «007», имя которого не сообщается.

Стиль судна — по мотивам кинокартины о британском суперагенте Джеймсе Бонде. Потому она так и называется.

Ранее яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии. ЧП произошло из-за плохих погодных условий, которые привели к наклону яхты на правый борт и последующему затоплению.

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