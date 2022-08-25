Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии

Службе береговой охраны пришлось спасать пассажиров и экипаж яхты «Сага», которая затонула в Ионическом море неподалеку от города Катандзаро.

Как сообщает la Gazzetta del Mezzogiorno, судно принадлежит российскому бизнесмену Геннадию Айвазяну. В ходе спасательной операции эвакуированы девять человек.

По данным итальянских журналистов, ЧП произошло из-за плохих погодных условий, которые привели к наклону яхты на правый борт и последующему затоплению.

Ранее сообщалось, что яхта Amadea, которую связывают с российским сенатором Сулейманом Керимовым, находится в порту Гонолулу (штата Гавайи) под американским флагом. Это произошло после того, как суд Фиджи разрешил властям США забрать судно.