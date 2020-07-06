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Происшествия

Сельчане за одну ночь спалили администрацию, офис микрозаймов и библиотеку

В Забайкальском крае полицейские нашли жителей, устроивших крупный пожар в центре села, сообщает региональное МВД.

Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
Деревня. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

Инцидент произошел ночью 31 мая в поселке Жипхеген. Сгорело одноэтажное здание, в котором располагались сельская администрация, офис микрозаймов и библиотека.

Сотрудники полиции выяснили, что двое сельчан решили похитить деньги и что-нибудь ценное из микрокредитной организации. Для этого они взломали дверь и проникли в здание.

«Не обнаружив ничего ценного они совершили поджог документов. В результате огонь полностью уничтожил строение», — рассказали в ведомстве.

Ущерб составил более 2 млн рублей — с учетом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества.

Теперь двум «расхитителям» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Томской области от удара молнии сгорела старинная деревянная церковь.

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