Сельчане за одну ночь спалили администрацию, офис микрозаймов и библиотеку

Инцидент произошел ночью 31 мая в поселке Жипхеген. Сгорело одноэтажное здание, в котором располагались сельская администрация, офис микрозаймов и библиотека.
Сотрудники полиции выяснили, что двое сельчан решили похитить деньги и что-нибудь ценное из микрокредитной организации. Для этого они взломали дверь и проникли в здание.
«Не обнаружив ничего ценного они совершили поджог документов. В результате огонь полностью уничтожил строение», — рассказали в ведомстве.
Ущерб составил более 2 млн рублей — с учетом стоимости здания, библиотечного фонда и другого имущества.
Теперь двум «расхитителям» грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее в Томской области от удара молнии сгорела старинная деревянная церковь.