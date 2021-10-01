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Происшествия

Сельчанин из-за неприязни поджег машину начальника райотдела полиции в Алтайском крае

В Алтайском крае житель села облил горючей жидкостью машину полицейского и поджег, сообщает региональный СК.

Житель Алтая поджег машину начальника отдела полиции по Чарышскому району.
Житель Алтая поджег машину начальника отдела полиции по Чарышскому району.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент с автомобилем полицейского произошел вечером 28 сентября в Чарышском районе.

«Подозреваемый, испытывая личные неприязненные отношения к временно исполняющему обязанности начальника отдела полиции, облил легковоспламеняющейся жидкостью капот его машины, после чего поджег», — рассказали в ведомстве.

В СК отметили, что автомобиль восстановлению не подлежит, так что мужчина причинил значительный ущерб.

Возбудили дело по факту «умышленного уничтожение или повреждения чужого имущества путем поджога», что предполагает до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Республике Алтай на полицейских напал вооруженный косой сельчанин, пытавшийся повредить служебное авто.

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