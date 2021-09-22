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Происшествия

Вооруженный косой житель Алтая напал на полицейских

40-летний житель Кош-Агачского района Республики Алтай попался на порче чужого автомобиля. Полицейские приехали его задерживать, но мужчина дал отпор с помощью косы, рассказывают в СУ СКР по региону.

Мужчина с косой.
Мужчина с косой.
CC0

Ранним утром 14 сентября один из жителей Кош-Агача сообщил в полицию, что некий пьяный сельчанин повреждает чужой автомобиль.

Полиция прибыла на место. В ходе разбирательства злоумышленник с косой попытался повредить служебный автомобиль полицейских.

Когда следователь попытался его остановить, мужчина нанес ему не менее одного удара косой в область левой руки. Ранение оказалось неопасным.

Потом мужчина взял камень и кинул его в сторону одного из полицейских, однако тот увернулся от удара. Тогда разгоряченный косарь, сыпля угрозами убийства, направился в сторону правоохранителя.

Сотрудникам полиции удалось успокоить агрессивного мужчину. Каким образом — не уточняется.

Злоумышленника доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее суд в Барнауле признал виновным в административном правонарушении мужчину, лежавшего на лестничной площадке многоэтажного дома. Вина его состояла в том, что он, будучи в стельку пьяным, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции.

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