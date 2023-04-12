12 апреля
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Происшествия

Село в Алтайском крае утопает в мусоре и страдает от регулярных пожаров

Вместо весенних цветов жители села Краснощеково встречают на каждом шагу мусор. Об этом они пожаловались в сообществе Barnaul 22.

Село Краснощеково в мусоре и огне.
Село Краснощеково в мусоре и огне.
Barnaul 22

Около жилых домов образовалась настоящая свалка. Сельчане бьют тревогу и из последних сил просят о помощи.

Как рассказывает одна из собственниц, регоператор собирает мусор со всего села и вывозит под ее забор.

В итоге отходы разлетаются по всем близлежащим оградам. Люди жалуются на ужасный запах.

Что еще хуже — случаются регулярные пожары. Очаги возгорания рядом со своими участками местные жители видят почти каждый день.

Сельчане ежедневно делают обход и собирают отходы в округе. Но на следующий день мусор летит со свалки опять.

Ранее сотни людей собрались на митинг против строительства мусорных полигонов в Новосибирске.

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