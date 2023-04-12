Село в Алтайском крае утопает в мусоре и страдает от регулярных пожаров

Около жилых домов образовалась настоящая свалка. Сельчане бьют тревогу и из последних сил просят о помощи.
Как рассказывает одна из собственниц, регоператор собирает мусор со всего села и вывозит под ее забор.
В итоге отходы разлетаются по всем близлежащим оградам. Люди жалуются на ужасный запах.
Что еще хуже — случаются регулярные пожары. Очаги возгорания рядом со своими участками местные жители видят почти каждый день.
Сельчане ежедневно делают обход и собирают отходы в округе. Но на следующий день мусор летит со свалки опять.
Ранее сотни людей собрались на митинг против строительства мусорных полигонов в Новосибирске.